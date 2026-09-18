16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито — индустриальный партнёр образовательной программы "Урок ИИ" от Сколково ИТ-холдинг Т1 и "АЛЬМА Сервисез компани" обеспечат цифровую устойчивость нефтегазовой отрасли В Самаре стартовали международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" пройдет в Москве в Национальном центре "Россия" Эксперт ИТ-холдинга Т1: Применение компьютерного зрения в ритейле растет примерно на 14% в год

ИТ Транспорт и связь

Авито — индустриальный партнёр образовательной программы "Урок ИИ" от Сколково

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Технологическая платформа Авито выступила индустриальным партнёром программы сквозного обучения искусственному интеллекту "Урок ИИ" для учеников 1-9 классов. Программа инициирована и разработана Фондом "Сколково". В основу части заданий легли реальные кейсы из практики Авито: школьники познакомятся с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистентов на примере ассистента Ави, а также узнают, как технологии ежедневно обеспечивают безопасность миллионов пользователей на цифровых платформах.

Сотрудничество стартовало весной 2026 года. Тогда эксперты компании участвовали в разработке материалов для начальной школы и провели пилотные занятия в Международной гимназии Сколково и инновационной школе "СКОЛКА". С момента запуска "Урок ИИ" прошли уже 4 894 ученика и 280 учителей из 47 регионов России. В сентябре программа расширена до 9-го класса и дополнена новыми материалами и практическими заданиями. Материалы программы доступны бесплатно школам по всей стране.

Эксперты Авито участвовали в подготовке учебных материалов и адаптации технологических кейсов компании для школьных занятий. На практических примерах ученики смогут разобраться, как технологии ИИ применяются в цифровых продуктах, научатся формулировать задачи для нейросетей, оценивать и проверять их ответы. Задача такого подхода — дать школьникам не только навыки работы с конкретными ИИ-инструментами, но и понимание принципов их работы.

Программа "Урок ИИ" построена по принципу постепенного погружения в технологии. В 5–6 классах школьники учатся использовать ИИ для учебы, поиска и работы с информацией, знакомятся с принципами работы прикладных инструментов — например, переводчиков и сервисов для генерации изображений. С помощью ИИ ученики также смогут создать простой сайт или игру. В 7–9 классах программа переходит к более глубокому изучению технологий: школьники знакомятся с генеративными моделями, машинным обучением и работой с данными, учатся находить ошибки нейросетей и проверять информацию. На всех этапах отдельное внимание уделено развитию ИИ-грамотности и ответственной культуры работы с искусственным интеллектом.

Отдельный блок посвящен технологиям безопасности цифровых платформ: школьники всех возрастов узнают, кто их создает и почему цифровая грамотность — основа защиты в интернете. Они научатся безопасно общаться и совершать покупки онлайн.

"В рамках программы "Урок ИИ" мы хотим показать школьникам, что за привычными цифровыми сервисами стоят конкретные технологии и задачи. Для этого мы адаптируем опыт и технологические кейсы Авито для школьных занятий — например, знакомим учеников с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистента Ави. На таких примерах школьники смогут разобраться в базовых принципах работы ИИ и научиться применять его эффективно и безопасно. Наша задача — дать им базу, которая поможет осознанно применять новые инструменты для решения реальных задач сейчас и в будущем", — Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту в Авито.

При разработке программы "Урок ИИ" Фонд также привлек экспертизу ведущего китайского университета-партнера, сотрудничество с которым продолжается и сегодня. В программе объединены элементы российского и китайского подходов к обучению работе с искусственным интеллектом с раннего возраста.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4