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Выборы Власть и политика

Геннадий Котельников: "Участие в выборах — гражданский долг каждого"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 сентября в 8:00 в рамках Единого дня голосования в Самарской области начались выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва и депутатов Самарской губернской думы VIII созыва.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Россияне выберут 450 федеральных законодателей согласно смешанной системе — пропорциональной и мажоритарной одновременно.

В 39 субъектах страны, в том числе в Самарской области, пройдут выборы в законодательные собрания. Самарцам предстоит сделать выбор в пользу 50 депутатов регионального парламента VIII созыва.

Председатель Самарской губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников традиционно принял участие в голосовании на участке, расположенном в самарской школе № 81.

Спикер областного парламента уверен, что для будущего губернии и страны важен голос каждого жителя. Геннадий Котельников призвал самарцев проявить свою активную гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и проголосовать за тех, кому они доверяют.

"Вроде бы такое "сухое" слово — законодатель. А ведь депутаты — это те люди, которые живут рядом с нами, которые работают вместе с нами, которые знают проблемы своих территорий, от самых мелких до самых серьезных. И законодатели делают очень много для повышения качества жизни своих избирателей. Например, мы, депутаты Губернской думы 7 созыва, работая над бюджетом региона, 65% областных средств направляли на социальную сферу: на образование, на здравоохранение, на соцзащиту. Вся власть — она ради людей, ради улучшения их жизни. Сегодня мы избираем не только региональных депутатов, но и депутатов Государственной думы. Это очень серьезный шаг, который должен сделать каждый избиратель, каждый, кто думает о завтрашнем дне, о перспективах развития нашей страны. У меня внутренняя уверенность, что наши люди понимают это, придут на выборы и проголосуют. И мы покажем всему миру наше единство", — отметил Геннадий Котельников.

Только в областной столице открыто 470 избирательных участков. А всего в регионе отдать свой голос за кандидатов в депутаты федерального и областного уровней можно на 1728 избирательных участках. Голосование продлится с 18 по 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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