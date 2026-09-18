Геннадий Котельников: "Участие в выборах — гражданский долг каждого"

18 сентября в 8:00 в рамках Единого дня голосования в Самарской области начались выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва и депутатов Самарской губернской думы VIII созыва.

Россияне выберут 450 федеральных законодателей согласно смешанной системе — пропорциональной и мажоритарной одновременно.

В 39 субъектах страны, в том числе в Самарской области, пройдут выборы в законодательные собрания. Самарцам предстоит сделать выбор в пользу 50 депутатов регионального парламента VIII созыва.

Председатель Самарской губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников традиционно принял участие в голосовании на участке, расположенном в самарской школе № 81.

Спикер областного парламента уверен, что для будущего губернии и страны важен голос каждого жителя. Геннадий Котельников призвал самарцев проявить свою активную гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и проголосовать за тех, кому они доверяют.

"Вроде бы такое "сухое" слово — законодатель. А ведь депутаты — это те люди, которые живут рядом с нами, которые работают вместе с нами, которые знают проблемы своих территорий, от самых мелких до самых серьезных. И законодатели делают очень много для повышения качества жизни своих избирателей. Например, мы, депутаты Губернской думы 7 созыва, работая над бюджетом региона, 65% областных средств направляли на социальную сферу: на образование, на здравоохранение, на соцзащиту. Вся власть — она ради людей, ради улучшения их жизни. Сегодня мы избираем не только региональных депутатов, но и депутатов Государственной думы. Это очень серьезный шаг, который должен сделать каждый избиратель, каждый, кто думает о завтрашнем дне, о перспективах развития нашей страны. У меня внутренняя уверенность, что наши люди понимают это, придут на выборы и проголосуют. И мы покажем всему миру наше единство", — отметил Геннадий Котельников.

Только в областной столице открыто 470 избирательных участков. А всего в регионе отдать свой голос за кандидатов в депутаты федерального и областного уровней можно на 1728 избирательных участках. Голосование продлится с 18 по 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.