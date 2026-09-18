1728 избирательных участков начали работу в Самарской области 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, на территории Самарской области открылись 1728 избирательных участков, где будет проходить голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва.

18, 19 и 20 сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Сведения об избирательных участках можно найти на сайте ЦИК России.

Если вы хотите проголосовать на дому (при наличии уважительных причин), до 14.00 20 сентября 2026 года подайте заявку удобным способом: лично или по телефону в участковую комиссию через родственников, знакомых или соцработника.

На избирательных участках в дни голосования будут присутствовать более 6500 наблюдателей, среди них более 1700 — общественные наблюдатели.

Средствами видеонаблюдения будут оснащены 925 УИК и все 47 ТИК, в остальных помещениях для голосования будут размещены средства видеофиксации. Также 18 сентября начал свою работу Центр общественного наблюдения, где волонтеры будут осуществлять наблюдение в онлайн-формате.