1728 избирательных участков начали работу в Самарской области 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, на территории Самарской области открылись 1728 избирательных участков, где будет проходить голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва.
18, 19 и 20 сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Сведения об избирательных участках можно найти на сайте ЦИК России.
Если вы хотите проголосовать на дому (при наличии уважительных причин), до 14.00 20 сентября 2026 года подайте заявку удобным способом: лично или по телефону в участковую комиссию через родственников, знакомых или соцработника.
На избирательных участках в дни голосования будут присутствовать более 6500 наблюдателей, среди них более 1700 — общественные наблюдатели.
Средствами видеонаблюдения будут оснащены 925 УИК и все 47 ТИК, в остальных помещениях для голосования будут размещены средства видеофиксации. Также 18 сентября начал свою работу Центр общественного наблюдения, где волонтеры будут осуществлять наблюдение в онлайн-формате.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.