В Самарской области идет регистрация кандидатов на выборах в Государственную Думу и региональный парламент: высокая конкуренция и широкий политический спектр

В Самарской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Самарской Губернской Думы. Избирательный процесс отличается высокой степенью конкуренции и разнообразием представленных политических сил, что гарантирует жителям региона реальный выбор.

По данным регионального избиркома, ЦИК России уже завершила регистрацию федеральных списков кандидатов, представленных 11 политическими партиями.

Ситуацию в Самарской области прокомментировал председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев.

"Если говорить о Самарской области, то у нас на территории пять округов по выборам депутатов Государственной Думы. По каждому из них выдвинулись в среднем от пяти до восьми кандидатов — представителей девяти политических партий, один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения. Такое количество кандидатов показывает достаточно высокий интерес к текущей избирательной кампании".

Среди кандидатов представители самых разных профессий: действующие депутаты разных уровней, военнослужащие, представители рабочих специальностей, врачи, учителя, а также сотрудники госорганов и коммерческих структур. Это представители всех парламентских партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, НОВЫЕ ЛЮДИ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), а также партий ЗЕЛЕНЫЕ, КОММУНИСТЫ РОССИИ, РОДИНА, РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Параллельно идет формирование депутатского корпуса Самарской Губернской Думы восьмого созыва. Здесь документы на регистрацию представили семь избирательных объединений. В общеобластные списки вошли 403 кандидата, а по 25 одномандатным округам документы на выдвижение подали 156 претендентов, включая семерых самовыдвиженцев. Срок подачи документов на регистрацию закончится 5 августа.

Высокую оценку уровню конкуренции и открытости выборов дал член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский. Он подчеркнул, что наличие различных точек зрения и возможность для всех кандидатов вести агитацию являются главными маркерами легитимности голосования.

"Началась активная фаза предвыборной кампании. Конкурентность — это показатель честности. На выборах представлены разные точки зрения — весь политический спектр. У граждан есть реальный выбор: все зарегистрированные кандидаты могут встречаться с жителями, получать бесплатное эфирное время и участвовать в дебатах. Наши выборы проходят честно!" — отметил Павел Покровский.

18,19 и 20 сентября 2026 года — дни голосования на выборах депутатов, итогом которого станет формирование нового депутатского корпуса федерального и регионального парламентов.