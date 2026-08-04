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Выборы Власть и политика

В Самарской области идет регистрация кандидатов на выборах в Государственную Думу и региональный парламент: высокая конкуренция и широкий политический спектр

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Самарской Губернской Думы. Избирательный процесс отличается высокой степенью конкуренции и разнообразием представленных политических сил, что гарантирует жителям региона реальный выбор.

По данным регионального избиркома, ЦИК России уже завершила регистрацию федеральных списков кандидатов, представленных 11 политическими партиями.

Ситуацию в Самарской области прокомментировал председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев.

"Если говорить о Самарской области, то у нас на территории пять округов по выборам депутатов Государственной Думы. По каждому из них выдвинулись в среднем от пяти до восьми кандидатов — представителей девяти политических партий, один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения. Такое количество кандидатов показывает достаточно высокий интерес к текущей избирательной кампании".

Среди кандидатов представители самых разных профессий: действующие депутаты разных уровней, военнослужащие, представители рабочих специальностей, врачи, учителя, а также сотрудники госорганов и коммерческих структур. Это представители всех парламентских партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, НОВЫЕ ЛЮДИ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), а также партий ЗЕЛЕНЫЕ, КОММУНИСТЫ РОССИИ, РОДИНА, РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Параллельно идет формирование депутатского корпуса Самарской Губернской Думы восьмого созыва. Здесь документы на регистрацию представили семь избирательных объединений. В общеобластные списки вошли 403 кандидата, а по 25 одномандатным округам документы на выдвижение подали 156 претендентов, включая семерых самовыдвиженцев. Срок подачи документов на регистрацию закончится 5 августа.

Высокую оценку уровню конкуренции и открытости выборов дал член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский. Он подчеркнул, что наличие различных точек зрения и возможность для всех кандидатов вести агитацию являются главными маркерами легитимности голосования.

"Началась активная фаза предвыборной кампании. Конкурентность — это показатель честности. На выборах представлены разные точки зрения — весь политический спектр. У граждан есть реальный выбор: все зарегистрированные кандидаты могут встречаться с жителями, получать бесплатное эфирное время и участвовать в дебатах. Наши выборы проходят честно!" — отметил Павел Покровский.

18,19 и 20 сентября 2026 года — дни голосования на выборах депутатов, итогом которого станет формирование нового депутатского корпуса федерального и регионального парламентов.

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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