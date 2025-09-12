16+
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре Стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области Общественные наблюдатели Самарской области готовы к трехдневному голосованию В Самарской области еще один избирательный участок получил имя героя СВО

Выборы Власть и политика

Единый день голосования стартовал в регионах ПФО

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 12 по 14 сентября в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тыс. избирательных кампаний.

Фото: "Волжская коммуна"

Будут выбирать глав Татарстана, Чувашии, Пермского края и Оренбургской области, а также составы представительных органов Казани, Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Ульяновска. Кроме того, в Татарстане, Оренбургской и Самарской областях пройдут массовые муниципальные выборы. По результатам голосования планируется распределить более 16 тыс. мандатов и выборных должностей — это более трети от общего количества в регионах ПФО.

Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата. В течение трех дней в регионе с 8:00 до 20:00 будут работать 1390 избирательных участков.

12 сентября полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с главными федеральными инспекторами по субъектам округа. В совещании принял участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Ключевыми в повестке были вопросы обеспечения безопасности и правопорядка, а также антитеррористической защищенности в ходе выборов.

"В приоритете, как и всегда, остаются легитимность, прозрачность и открытость выборного процесса. Избирательными комиссиями Приволжского федерального округа проделана большая подготовительная работа — как по информированию обо всех этапах выборов, формах голосования, так и по предотвращению возможных нарушений и манипуляций. Все избирательные участки обеспечены наблюдателями, к контролю привлечены эксперты и лидеры мнений. Сейчас важно провести выборы на самом высоком организационном уровне", — сказал полпред.

В Самарской области в первый день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 8:00 свои двери открыли избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистнево и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области.

"С 12 по 14 сентября во всех муниципальных районах и шести городах Самарской области проходят выборы депутатов в представительные органы. В том числе в Самаре, где впервые за 15 лет — прямые выборы в городскую Думу. Мы вместе определяемся с курсом, по которому будем двигаться дальше. От вашей активной позиции зависит будущее всего региона. Надо серьезно подойти к выбору тех, с кем мы будем рука об руку трудиться и решать сложные и масштабные задачи. В Самаре к работе приступили 470 участковых избирательных комиссий, а всего по региону организовано 1390 участков. Приглашаю всех прийти и сделать свой выбор. Сам уже проголосовал!" — призвал жителей губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Единый день голосования в Самарской области совпал с региональным праздником — Днем дружбы народов. Многообразие и богатство культур, традиций и обычаев, представленных в регионе, отразилось и на избирательных участках. В области проживает более 120 национальностей, и представители многих из них пришли голосовать в народных костюмах.

На избирательных участках были замечены и молодожены. Так, Елизавета Мастепанова и Максим Палагин в день своего бракосочетания отправились на УИК, чтобы отдать свой голос за кандидата. Семейная пара подчеркнула, что они делают свой выбор ради будущего страны, будущего детей.

Для повышения доступности и удобства участия в выборах в ряде регионов округа внедрены современные цифровые инструменты. Впервые на территории Кинеля Самарской области применяется дистанционное электронное голосование, порядка 8% жителей Кинеля изъявили желание проголосовать дистанционно.

Также предусмотрена возможность голосования на дому. Для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию с просьбой предоставить такую возможность. Обращение может быть передано лично, в том числе по телефону, либо при содействии иных лиц до 14:00 часов 14 сентября.

Подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил, что благодаря слаженной работе избирательных комиссий, органов исполнительной власти, правоохранительных структур и общественных институтов, выборная кампания в ПФО проходит в стабильной обстановке, при высокой степени готовности инфраструктуры и системы общественного контроля.

