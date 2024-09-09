Политолог Павел Данилин: "Самарская область получила эффективного управленца и хорошего главу региона"

Об итогах избирательной кампании в Самарской области высказался политолог Павел Данилин. "Хорошая кампания в Самаре", - отметил эксперт.

При явке в 54,84% победил Вячеслав Федорищев с результатом в 79,56%.

Результаты остальных кандидатов:

• Алексей Лескин (КПРФ) - 6,93%,

• Наталья Бисярина (ЛДПР) - 5,98%,

• Михаил Маряхин ("Справедливая Россия") - 2,68%,

• Владимир Плякин ("Новые люди") - 2,23%,

• Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") - 1,26%.

"Хочу сказать, что мало в каком регионе собиралась полная пятерка парламентских партий, а тут еще +1 партия. Классическая кампания без популизма, прошла спокойно, без скандалов и конфликтов. Планы развития Самары, планы действий губернатора - все это дало результат. Так же, как и работа команды Федорищева. Четкая работа всего штаба вместе с главным кандидатом, четкое понимание местной ситуации и специфики, четко выверены группы избирателей, с которыми необходимо было сделать "касание". Открытость кандидата, готовность к личному общению - и результат почти 80%.

И да, его (результат) не стоит сравнивать с Азаровым, ведь тот находился на посту 16 лет. А Федорищев - 100 дней.

Что же до сравнений губернаторов, то, думаю, годика через два самарцы смогут сравнивать, пока же это некорректно.

Ну и да, глава государства в очередной раз доказал, что его кадровая политика - выверенная и точная. А Самарская область получила эффективного управленца и хорошего главу региона", - написал в своем телеграм-канале Данилин.