Политолог Павел Данилин: "Самарская область получила эффективного управленца и хорошего главу региона"

Об итогах избирательной кампании в Самарской области высказался политолог Павел Данилин. "Хорошая кампания в Самаре", - отметил эксперт.
При явке в 54,84% победил Вячеслав Федорищев с результатом в 79,56%.
Результаты остальных кандидатов:
• Алексей Лескин (КПРФ) - 6,93%,
• Наталья Бисярина (ЛДПР) - 5,98%,
• Михаил Маряхин ("Справедливая Россия") - 2,68%,
• Владимир Плякин ("Новые люди") - 2,23%,
• Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") - 1,26%.
"Хочу сказать, что мало в каком регионе собиралась полная пятерка парламентских партий, а тут еще +1 партия. Классическая кампания без популизма, прошла спокойно, без скандалов и конфликтов. Планы развития Самары, планы действий губернатора - все это дало результат. Так же, как и работа команды Федорищева. Четкая работа всего штаба вместе с главным кандидатом, четкое понимание местной ситуации и специфики, четко выверены группы избирателей, с которыми необходимо было сделать "касание". Открытость кандидата, готовность к личному общению - и результат почти 80%.
И да, его (результат) не стоит сравнивать с Азаровым, ведь тот находился на посту 16 лет. А Федорищев - 100 дней.
Что же до сравнений губернаторов, то, думаю, годика через два самарцы смогут сравнивать, пока же это некорректно.
Ну и да, глава государства в очередной раз доказал, что его кадровая политика - выверенная и точная. А Самарская область получила эффективного управленца и хорошего главу региона", - написал в своем телеграм-канале Данилин.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.