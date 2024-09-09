16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Политолог Павел Данилин: "Самарская область получила эффективного управленца и хорошего главу региона" "Конкретные дела, понятное будущее, эффективные решения": политолог Алексей Мартынов прокомментировал избирательную кампанию в Самарской области Вячеслав Федорищев набрал 79,56% на выборах губернатора На 15:00 8 сентября явка избирателей в Самарской области составила 48,61% Более чем 1 млн человек проголосовали на выборах губернатора Самарской области

Выборы Власть и политика

Политолог Павел Данилин: "Самарская область получила эффективного управленца и хорошего главу региона"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 391
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Об итогах избирательной кампании в Самарской области высказался политолог Павел Данилин. "Хорошая кампания в Самаре", - отметил эксперт.

При явке в 54,84% победил Вячеслав Федорищев с результатом в 79,56%.

Результаты остальных кандидатов:
• Алексей Лескин (КПРФ) - 6,93%,
• Наталья Бисярина (ЛДПР) - 5,98%,
• Михаил Маряхин ("Справедливая Россия") - 2,68%,
• Владимир Плякин ("Новые люди") - 2,23%,
• Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") - 1,26%.

"Хочу сказать, что мало в каком регионе собиралась полная пятерка парламентских партий, а тут еще +1 партия. Классическая кампания без популизма, прошла спокойно, без скандалов и конфликтов. Планы развития Самары, планы действий губернатора - все это дало результат. Так же, как и работа команды Федорищева. Четкая работа всего штаба вместе с главным кандидатом, четкое понимание местной ситуации и специфики, четко выверены группы избирателей, с которыми необходимо было сделать "касание". Открытость кандидата, готовность к личному общению - и результат почти 80%.
И да, его (результат) не стоит сравнивать с Азаровым, ведь тот находился на посту 16 лет. А Федорищев - 100 дней.

Что же до сравнений губернаторов, то, думаю, годика через два самарцы смогут сравнивать, пока же это некорректно.

Ну и да, глава государства в очередной раз доказал, что его кадровая политика - выверенная и точная. А Самарская область получила эффективного управленца и хорошего главу региона", - написал в своем телеграм-канале Данилин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6