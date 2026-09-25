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Сложили полномочия досрочно: 6 депутатов городской думы Самары будут представлять интересы жителей в областном парламенте

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопрос о досрочном прекращении полномочий ряда депутатов рассмотрели на 17-м заседании думы городского округа Самара.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

Основание — личные заявления Алексея Дегтева, Алексея Долматова, Максима Максимова, Анны Сараевой, Елены Свиридовой и Ирины Шведовой. Все они принимали участие в выборах депутатов Самарской губернской думы VIII созыва и теперь будут представлять интересы жителей в областном парламенте.

Председатель думы г. о. Самара Сергей Рязанов поздравил коллег с переходом на новые ответственные должности.

"Опыт, полученный в городской думе, открывает перспективы для продолжения работы на благо жителей всего региона. Безусловно, у каждого из вас свой уникальный путь, но я благодарю вас за то, что мы уже успели сделать вместе, и за то, что продолжим делать в будущем. Спасибо за ваш профессионализм, объективность и искреннюю вовлеченность. Верю, что те надежды и ожидания, которые самарцы возлагают на вас, обязательно оправдаются", — добавил он.

Кроме того, на заседании избрали председателя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям. Им стал зампредседателя думы г. о. Самара Марат Габдрахманов. Ранее эту должность занимал депутат Максим Максимов.

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