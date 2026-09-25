Сложили полномочия досрочно: 6 депутатов городской думы Самары будут представлять интересы жителей в областном парламенте

Вопрос о досрочном прекращении полномочий ряда депутатов рассмотрели на 17-м заседании думы городского округа Самара.
Основание — личные заявления Алексея Дегтева, Алексея Долматова, Максима Максимова, Анны Сараевой, Елены Свиридовой и Ирины Шведовой. Все они принимали участие в выборах депутатов Самарской губернской думы VIII созыва и теперь будут представлять интересы жителей в областном парламенте.
Председатель думы г. о. Самара Сергей Рязанов поздравил коллег с переходом на новые ответственные должности.
"Опыт, полученный в городской думе, открывает перспективы для продолжения работы на благо жителей всего региона. Безусловно, у каждого из вас свой уникальный путь, но я благодарю вас за то, что мы уже успели сделать вместе, и за то, что продолжим делать в будущем. Спасибо за ваш профессионализм, объективность и искреннюю вовлеченность. Верю, что те надежды и ожидания, которые самарцы возлагают на вас, обязательно оправдаются", — добавил он.
Кроме того, на заседании избрали председателя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям. Им стал зампредседателя думы г. о. Самара Марат Габдрахманов. Ранее эту должность занимал депутат Максим Максимов.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.