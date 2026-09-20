"Это не "политика где-то там", это наша с вами повседневность": деятели культуры Самарской области о выборах

Деятели культуры Самарской области — люди, которые каждый день работают с наследием и создают новое, — делятся своим взглядом на то, почему выборы депутатов законодательных собраний разного уровня касаются каждого из нас.

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова отметила, что сегодня мы стоим перед необходимостью сделать выбор, от которого зависит облик наших городов и сел в ближайшие годы. "Выборы депутатов разного уровня — это тот момент, когда голос каждого из нас становится кирпичиком в фундаменте общего дома. Как директор музея, я часто вижу, как бережно люди относятся к наследию. Но не менее важно бережно относиться к настоящему. Приходите на выборы, поддержите тех кандидатов, чьи программы созвучны вашим ценностям и направлены на созидание. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы будущее, которое мы передадим следующим поколениям, было достойным", — сказала Алла Шахматова.

Принять участие в выборах призвал руководитель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России Марк Левянт: "Мы, люди искусства, привыкли говорить о вечном. Но вечное складывается из сиюминутного: из принятых законов, из решений, которые определяют, будет ли у ребенка музыкальная школа, будет ли у города филармония, будет ли у художника мастерская, а у поэта — читатель. Выборы депутатов губернской думы и государственной думы это не "политика где-то там", это наша с вами повседневность. Приходите и проголосуйте. Не молчите. Пусть ваш голос прозвучит — ясно, чисто, осознанно".

Виталий Натаров, директор Государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова" подчеркнул, что искусство Волжского хора отражает культурный код русского народа, но сохранение и развитие культуры невозможно без ответственных решений, принимаемых обществом.

"При работе с музыкальным материалом, а также при подготовке концертной программы, мы стараемся учитывать уровень ответственности, который возлагают реалии современного мира. Сегодняшний день требует от нас не только поддержания имиджа России, как эталона культурного развития, но актуализации патриотического единения внутри страны. Ответственные решения сегодня касаются каждого из нас, и от каждого из нас зависит наше общее будущее. Нам всем предстоит сделать выбор — прийти на выборы депутатов законодательных собраний разного уровня. Я убежден, что зрители Волжского хора обладают достаточной вовлеченностью в судьбу своей страны и Самарской области и не останутся в стороне в столь важный момент. Мы вместе можем повлиять на то, как будет развиваться наш регион: будут ли строиться школы, будут ли поддерживать культуру, заботиться о ветеранах и молодёжи. Наше будущее — это ответственный выбор каждого из нас. И каждый голос имеет значение", — сказал Виталий Натаров.

Напомним, выборы депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва проходят одновременно с выборами депутатов Государственной Думы. Голосование организовано в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября.