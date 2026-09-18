На 15:00 явка избирателей на выборах в Самарской области составила 16,56%

По состоянию на 15:00 18 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 16,56%, сообщает региональный избирком.

В регионе проходит голосование за кандидатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Избирательные участки будут работать три дня (18, 19 и 20 сентября) с 8:00 до 20:00.

На территории Самарской области открылись 1728 избирательных участков. Сведения об избирательных участках можно найти на сайте ЦИК России.