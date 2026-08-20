В Самарской области стартовала горячая линия по выборам 2026 года

20 августа в Самарской области начала работу горячая линия по вопросам выборов, организованная на базе региональной Нотариальной палаты. Инициатором открытия линии выступил Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители Общественной, Нотариальной и Торгово-промышленной палат, ветераны СВО, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, крупнейших НКО и средств массовой информации.

Напомним, что 18, 19 и 20 сентября жителям региона предстоит выбрать депутатов в законодательные органы власти. За месяц до единого дня голосования горячая линия традиционно открывается для оперативного приема обращений и консультаций избирателей.

Президент Нотариальной Палаты Самарской области Галина Николаева отметила: "На протяжении 17 лет пункт общественной "горячей линии", работающий на базе Нотариальной Палаты Самарской области, является действенным механизмом связи с избирателями и защиты избирательных прав граждан, не раз доказавшим свою успешность и эффективность. За последние пять лет операторами линии было обработано свыше 660 обращений граждан, касающихся вопросов выборов и общественного контроля на избирательных участках. Каждое экспресс-сообщение, содержащее проблему, направлялось в соответствующую административную инстанцию и находило реальное решение".

Жители Самарской области могут обратиться на горячую линию по любым вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, а также с работой избирательных участков. Все обращения будут приняты к рассмотрению и направлены в соответствующие инстанции для оперативного решения.

"Горячая линия — это голос избирателя. Наблюдатель — его глаза на участке. Вместе они создают систему, в которой каждый может быть услышан, а любое нарушение — замечено и устранено. Это и есть суть общественного контроля: не просто наблюдать, а оперативно реагировать и защищать права граждан", — отметил член Общественного штаба Самарской области Виктор Полянский.

Председатель регионального Общественного штаба Павел Покровский подчеркнул, что общественное наблюдение повышает доверие избирателей и легитимность результатов голосования. "Общественный наблюдатель — это не просто свидетель процесса, это гарант того, что голос каждого избирателя будет услышан и защищен. Наша совместная работа — это фундамент доверия общества к результатам выборов. Именно поэтому мы делаем ставку на профессионализм, правовую грамотность и умение оперативно реагировать на любые вызовы", — уверен Павел Покровский.