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Выборы Власть и политика

Гонщики "Мега-Лады" приехали голосовать прямо с трека

ТОЛЬЯТТИ. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спортсмены тольяттинского клуба по спидвею "Мега-Лада" приняли участие в выборах депутатов Государственной и Губернской думы. Гонщики приехали на избирательные участки прямо с трека, после тренировки.

Спортсмены считают важным принимать участие в голосовании и не оставаться в стороне от политической жизни страны.

"Почему надо идти на выборы? Во-первых, для того, чтобы твой голос не смогли использовать в обходных выборных технологиях. Во-вторых, чтобы активно влиять на ситуацию и не говорить потом: кого вы сами выбрали, с тех и спрашивайте. В-третьих, всегда интересно, сколько граждан разделяют твою точку зрения, точку зрения твоего кандидата. И самое главное — чтобы можно было честно ответить детям, внукам: я голосовал за этого кандидата, он оправдал (или не оправдал) мои надежды. Только таким образом можно чувствовать себя причастным к политическим процессам в стране", — отметил директор спортивного клуба "Мега-Лада" Андрей Сидельников.

Участие в выборах стало не единственным значимым событием для клуба в начале осени. Спортсмены "Мега-Лады" продемонстрировали высокие результаты на всероссийских соревнованиях.

4 сентября гонщики "Мега-Лады" стали обладателями Кубка России среди пар. Финал прошёл в Октябрьском на стадионе "Нефтяник". В состав тольяттинской команды входили Виктор Кулаков, Роман Лахбаум и Евгений Сайдуллин. Они стабильно набирали очки и в итоге заняли первое место с 28 баллами.

2 сентября Илья Карпов завоевал бронзовую медаль в личном первенстве страны по спидвею среди юниоров (до 21 года).

12 сентября на СТК имени Анатолия Степанова в Тольятти прошёл заключительный этап Командного Кубка России. "Мега-Лада" одержала победу в самой гонке (48 очков), но по сумме всех трёх этапов заняла второе место в общем зачёте. Среди соперников были "Восток" (Владивосток), "Турбина" (Балаково) и "Башкирия" (Октябрьский).

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