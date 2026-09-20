Явка избирателей на выборах в Самарской области во второй день составила 38,44%

Явка в Самарской области во второй день голосования на 20:00 составила 38,44%. Об этом сообщает избирком.
В Самаре — 26,48% от общего числа избирателей. В Тольятти — 26,69%. В малых городах Самарской области проголосовали 45,95% избирателей.
В сельских районах проголосовали 63,98% избирателей.
В воскресенье, 20 сентября, последний день голосования за кандидатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Избирательные участки будут работать до 20:00.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.