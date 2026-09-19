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Выборы Власть и политика

Олег Саитов проголосовал в Жигулёвске

ЖИГУЛЕВСК. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почётный гражданин Жигулёвска, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Элекпаевич Саитов — легенда российского спорта и гордость Самарской земли — исполнил свой гражданский долг одним из первых. Олег Саитов прославил Жигулёвск на весь мир. Его победы на олимпийских рингах 1996 и 2000 годов стали триумфом не только для города, но и для всей страны. И сегодня он вновь показал пример — не на ринге, а на избирательном участке.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Я всегда голосую, — говорит Олег Саитов. — Это моя гражданская позиция. Когда ты представляешь свою страну на международной арене, ты понимаешь, как важно, чтобы за тобой стояли сильные, ответственные люди. Выборы — это возможность повлиять на будущее нашего города, нашей области, нашей страны. Я призываю всех жигулёвцев не откладывать и прийти на участки. Ваш голос важен".

Для Жигулёвска Олег Саитов — не просто титулованный спортсмен. Он человек, чья жизнь стала примером для нескольких поколений мальчишек и девчонок. Его имя носит городская школа бокса, а сам он регулярно участвует в общественной жизни города, поддерживает молодёжные спортивные инициативы.

Сегодня Олег Элекпаевич вновь оказался впереди — как и на ринге. И это лучшее напоминание о том, что настоящий лидер не ждёт, пока за него что-то решат другие. Он приходит и делает свой выбор сам.

Отметим, что Саитов прошёл предварительное голосование "Единой России" — его кандидатура набрала более 101 тысячи голосов, что стало одним из лучших результатов в регионе. Это дало ему право быть включённым в партийный список.

Напомним, голосование в Самарской области проходит 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской думы.

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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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