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Выборы Власть и политика

Общественное наблюдение на выборах: кто такие наблюдатели и зачем они нужны

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии единого дня голосования, который пройдет в Самарской области 18, 19 и 20 сентября 2026 года, все чаще звучат вопросы: кто такие общественные наблюдатели, почему их направляет Общественная палата, и в чем их главная задача? На эти вопросы ответил председатель Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский.

Напомним, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Самарской области создан при Общественной палате региона. В его состав входят эксперты, юристы, представители НКО и общественных организаций. Штаб обеспечивает независимый контроль за соблюдением избирательного законодательства в дни голосования.

Почему именно Общественная палата?

Потому что это закреплено в законе. Федеральный закон № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и изменения в избирательном законодательстве, принятые в 2018 году, определили: именно общественные палаты — федеральная и региональные — наделены правом направлять наблюдателей на выборы.

Почему не партии, не кандидаты, не НКО? Потому что партии и кандидаты борются за результат. Отдельные НКО могут быть аффилированы с конкретной политической силой или получать зарубежное финансирование. Общественная палата — это единственный институт, который по своему статусу не организует выборы и не борется за мандаты. Ее задача — не победить, а проследить за тем, чтобы соблюдался закон и избирательные права граждан были реализованы.

Общественный штаб: независимая площадка для контроля

Ежегодно Общественная палата создает Общественный штаб по наблюдению за выборами. Это независимая площадка, где эксперты, организаторы выборов, представители НКО, кандидаты и партии открыто обсуждают подготовку к голосованию и ход выборов. На протяжении всех этапов избирательных кампаний — от назначения выборов до установления итогов голосования — эксперты штаба следят за соблюдением закона и дают правовую оценку нестандартным ситуациям.

В дни голосования Штаб работает в режиме реального времени: принимает сигналы от общественных наблюдателей, проверяет и оценивает их, при необходимости направляет мобильные группы. Видеонаблюдение с участков выводится на видеостену — любой сигнал можно перепроверить, перемотать и посмотреть в записи.

Главный принцип общественного наблюдения

Общественный наблюдатель — не "человек без убеждений". Он может состоять в любой партии или не состоять ни в какой. Он может голосовать за кого угодно. Но когда он получает статус наблюдателя от Общественной палаты, он работает не на партию и не на кандидата. Он работает на закон.
Именно поэтому наблюдателей обучают. В Самарской области подготовку пройдут несколько тысяч человек. Они изучат избирательное законодательство, процедуры, типовые нарушения, алгоритмы реагирования. На участке наблюдатель — не зритель, а обученный контролер, активный участник процесса, от которого зависит чистота и прозрачность процедур.

Главная задача — защитить голоса избирателей

Главная задача общественного наблюдателя — зафиксировать реальный ход избирательного процесса и содействовать соблюдению закона на выборах, своевременно сигнализируя о нарушениях.
Общественный наблюдатель не домысливает. Он констатирует только то, что видел лично. Это и есть общественный контроль: не ангажированный, не партийный, не "в пользу своих". Контроль, основанный на законе и объективности.

Общественный наблюдатель — это тот, кого общество наделило правом защищать наши голоса. Роль общественных наблюдателей на выборах растет с каждым годом.

Стать общественным наблюдателем может гражданин РФ старше 18 лет, соответствующий требованиям российского законодательства. Подробности по телефону: (846) 337-49-27.

"Как председатель Штаба общественного независимого наблюдения на выборах 2026 года в Самарской области заявляю: мы справимся! Ждем вас!" — подчеркнул Павел Покровский.

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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