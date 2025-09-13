Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования

В Самарской области продолжается голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.
В Большечерниговском районе, в с. Украинка живут более 2 тыс. человек. Село расположено на юге Самарской области на левом берегу Большого Иргиза. До областной столицы — 158 км. Центр притяжения сельчан — Дом культуры. В дни голосования в ДК с. Украинка многолюдно. Люди идут на голосование и остаются здесь.
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка — художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина — своя история: о родном крае, о людях.
Рядом работают различные площадки: интерес у сельчан вызывает и экспозиция, подготовленная ко Дню дружбы народов и уголок "Я люблю свое село", где жители могут оставить свои пожелания и предложения, каким они видят свое село в будущем.
Многие с удовольствием и азартом присоединяются к плетению маскировочных сетей, которое развернули здесь в ДК активисты волонтерского движения. И почти каждый оставляет свое пожелание нашим воинам в локации "Письмо солдату".
Не только на выборах, но и в любой будний день сельский Дом культуры — центр притяжения для всех, центр сельской жизни.
Капитальный ремонт сельского дома культуры прошел в 2022 году. О том, что единственный СДК в с. Украинка, построенный в 1972 г., остро нуждается в ремонте депутату Госдумы Александру Хинштейну ("Единая Россия") рассказали жители в период избирательной кампании в 2021 году. Депутат помог со включением объекта в нацпроект "Культура" и Народную программу партии, после чего стартовал его капитальный ремонт.
Теперь на базе Украинского сельского дома культуры действуют 11 клубных формирований, в которых занимаются 108 человек. Женский хор "Рябинушка" удостоен звания "Народный самодеятельный коллектив". Для любителей эстрадной песни в СДК действует вокальный коллектив "Женские истории". Также работают танцевальный кружок "Калинушка" и кружок декоративно-прикладного творчества "Мастерицы".
Для детей и молодежи в СДК регулярно проводятся занятия в шести клубных формированиях: "Художественное слово", вокальной группе "Голосок", танцевальном коллективе "Задоринка", кружке декоративно-прикладного творчества "Умелые ручки", детской группе клуба настольных игр и кружке по обучению игре на гитаре.
А в дни голосования сельчан тепло встречают на избирательном участке.
Жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата, включая депутатов сельских поселений. Всего в области открылось 1390 избирательных участков, которые будут работать до 20:00 14 сентября. Для участия необходимо иметь при себе паспорт.
