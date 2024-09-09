Вячеслав Федорищев набрал 79,56% на выборах губернатора

На досрочных выборах главы Самарской области врио губернатора Вячеслав Федорищев набрал 79,56% голосов. Данные результатов обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий опубликованы на сайте ЦИК РФ.
За Алексея Лескина (КПРФ) проголосовали 6,93% избирателей, Наталья Бисярина (ЛДПР) получила 5,98% голосов, Михаил Маряхин ("Справедливая Россия") - 2,68%, Владимир Плякин ("Новые люди") - 2,23%, Степан Соловьев ("Партия ЗА!") - 1,26%.
Напомним, выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка составила 54,84%.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.