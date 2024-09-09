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Выборы Власть и политика

Вячеслав Федорищев набрал 79,56% на выборах губернатора

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На досрочных выборах главы Самарской области врио губернатора Вячеслав Федорищев набрал 79,56% голосов. Данные результатов обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий опубликованы на сайте ЦИК РФ.

Фото: https://t.me/Fedorischev63

За Алексея Лескина (КПРФ) проголосовали 6,93% избирателей, Наталья Бисярина (ЛДПР) получила 5,98% голосов, Михаил Маряхин ("Справедливая Россия") - 2,68%, Владимир Плякин ("Новые люди") - 2,23%, Степан Соловьев ("Партия ЗА!") - 1,26%.

Напомним, выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка составила 54,84%.

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Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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