Технологии и гражданский контроль: прозрачность выборов в Самарской области

Третий день голосования в Самарской области идёт в штатном режиме. Как сообщили в Центре общественного наблюдения, который работает круглосуточно, на всех 1728 избирательных участках региона дежурят общественные наблюдатели, а системы видеонаблюдения и видеофиксации функционируют без перерывов. Каждое поступающее обращение оперативно берётся в работу.
"Выборы проходят спокойно и по-деловому", — отметил Павел Покровский, председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. — Центр общественного наблюдения продолжает работать в круглосуточном режиме. Группа разбора отрабатывает все обращения. На каждом из 1728 участков присутствуют наши наблюдатели, видеонаблюдение и видеофиксация ведутся непрерывно. Прозрачность выборов контролируют в том числе наблюдатели от ведущих политических партий. Все работают с максимальной ответственностью".
В Центре на постоянной основе находятся члены Общественного штаба и Экспертного клуба, действуют юридическая и информационная группы. Юристы разбирают обращения, поступающие с участков, и дают правовую оценку каждому случаю.
Галина Николаева, член Общественной палаты Самарской области и председатель Нотариальной палаты региона, подчеркнула, что система видеонаблюдения служит надёжным барьером против фальсификаций: "Общественное наблюдение и видеонаблюдение обеспечивают прозрачность хода выборов. Безусловно, это заслон для тех, кто попытается что-либо сфальсификацию допустить или дискредитировать процесс, развернуть ситуацию в пользу той или иной партии, кандидата". Благодаря системе видеонаблюдения и видеофиксации, добавила она, можно проверить происходящее на любом участке в любой момент времени, а любой гражданин с паспортом может прийти, занять место видеонаблюдателя и лично убедиться в прозрачности происходящего.
Студентка Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Анастасия Вепрева поделилась: "Мы наблюдаем за всем, что происходит на избирательных участках, переключая камеры между собой. Кроме того, интересно поучаствовать в выборах: не только проголосовать, а посмотреть, как они организованы. Нам видно всё: ящик для голосования, как люди забрасывают бюллетени. А вот тайна голосования сохраняется полностью — нам не видно, за кого проголосовали".
Видеонаблюдатель Никита Полозов рассказал, что его внимание привлекают даже настроения избирателей: "Захотелось самому проконтролировать, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и честно. Видел, как молодожёны приходили голосовать, много идут целыми семьями, молодёжь компаниями, взрослые люди — нарядные, как на праздник. Очень заметно, что люди улыбаются, поздравляют друг друга, радуются — это не какая-то рутина, а от души радуются".
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко отметил высокий уровень цифровизации избирательного процесса: "Технологии действительно делают процесс выборов абсолютно прозрачным — когда в режиме реального времени можно смотреть, что происходит на избирательных участках даже самых удалённых. Предпринимательское и бизнес-сообщество очень активно и с большой гражданской ответственностью идут голосовать, потому что понимают, что наш выбор во многом определяет, как будут решаться волнующие вопросы в будущем, чтобы благосостояние наших граждан только возрастало. Поэтому приглашаю всех, кто ещё не пришёл на участки, сделать это сегодня".
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.