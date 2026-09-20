Технологии и гражданский контроль: прозрачность выборов в Самарской области

Третий день голосования в Самарской области идёт в штатном режиме. Как сообщили в Центре общественного наблюдения, который работает круглосуточно, на всех 1728 избирательных участках региона дежурят общественные наблюдатели, а системы видеонаблюдения и видеофиксации функционируют без перерывов. Каждое поступающее обращение оперативно берётся в работу.

"Выборы проходят спокойно и по-деловому", — отметил Павел Покровский, председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. — Центр общественного наблюдения продолжает работать в круглосуточном режиме. Группа разбора отрабатывает все обращения. На каждом из 1728 участков присутствуют наши наблюдатели, видеонаблюдение и видеофиксация ведутся непрерывно. Прозрачность выборов контролируют в том числе наблюдатели от ведущих политических партий. Все работают с максимальной ответственностью".

В Центре на постоянной основе находятся члены Общественного штаба и Экспертного клуба, действуют юридическая и информационная группы. Юристы разбирают обращения, поступающие с участков, и дают правовую оценку каждому случаю.

Галина Николаева, член Общественной палаты Самарской области и председатель Нотариальной палаты региона, подчеркнула, что система видеонаблюдения служит надёжным барьером против фальсификаций: "Общественное наблюдение и видеонаблюдение обеспечивают прозрачность хода выборов. Безусловно, это заслон для тех, кто попытается что-либо сфальсификацию допустить или дискредитировать процесс, развернуть ситуацию в пользу той или иной партии, кандидата". Благодаря системе видеонаблюдения и видеофиксации, добавила она, можно проверить происходящее на любом участке в любой момент времени, а любой гражданин с паспортом может прийти, занять место видеонаблюдателя и лично убедиться в прозрачности происходящего.

Студентка Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Анастасия Вепрева поделилась: "Мы наблюдаем за всем, что происходит на избирательных участках, переключая камеры между собой. Кроме того, интересно поучаствовать в выборах: не только проголосовать, а посмотреть, как они организованы. Нам видно всё: ящик для голосования, как люди забрасывают бюллетени. А вот тайна голосования сохраняется полностью — нам не видно, за кого проголосовали".

Видеонаблюдатель Никита Полозов рассказал, что его внимание привлекают даже настроения избирателей: "Захотелось самому проконтролировать, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и честно. Видел, как молодожёны приходили голосовать, много идут целыми семьями, молодёжь компаниями, взрослые люди — нарядные, как на праздник. Очень заметно, что люди улыбаются, поздравляют друг друга, радуются — это не какая-то рутина, а от души радуются".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко отметил высокий уровень цифровизации избирательного процесса: "Технологии действительно делают процесс выборов абсолютно прозрачным — когда в режиме реального времени можно смотреть, что происходит на избирательных участках даже самых удалённых. Предпринимательское и бизнес-сообщество очень активно и с большой гражданской ответственностью идут голосовать, потому что понимают, что наш выбор во многом определяет, как будут решаться волнующие вопросы в будущем, чтобы благосостояние наших граждан только возрастало. Поэтому приглашаю всех, кто ещё не пришёл на участки, сделать это сегодня".