Общественный штаб независимого наблюдения за выборами в Самарской области: прозрачность, доступность, участие молодежи

На заседании Общественного штаба независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области обсудили готовность региона к предстоящим выборам. Ключевым вопросом стала организация общественного наблюдения, призванного повысить прозрачность избирательного процесса.

Председатель Общественного штаба независимого наблюдения за выборами Павел Покровский сообщил, что подготовлено более 3 000 общественных наблюдателей — все они внесены в систему.

Наблюдателями будут обеспечены все 1 728 постоянно действующих избирательных участков, а также 16 временных участков. Для контроля за ходом голосования на участках организуют видеонаблюдение и видеофиксацию. Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно — с 8:00 18 сентября до завершения процедуры подсчета голосов. Видеонаблюдатели прошли экспертное обучение, организованное Общественной палатой Самарской области.

Особое внимание уделено участию молодежи в избирательном процессе. Как отметил член Общественного штаба Алексей Кокин, студенты, в первую очередь обучающиеся по юридическим специальностям, активно включаются в работу общественных наблюдателей: "Молодежь активно участвует в избирательных процессах, особенно представители юридических специальностей. Для них это прекрасная возможность набраться опыта, применить теоретические знания законов на практике. Стереотип о том, что молодежь не интересуется выборами, успешно опровергается теми студентами, которые со всей ответственностью будут задействованы в общественном наблюдении".

Важным направлением подготовки стало обеспечение доступности избирательных участков для маломобильных граждан и избирателей с инвалидностью. Член Общественного штаба Валентина Тюгашева пояснила, что практически не осталось участков, расположенных выше первого этажа: "В принципе, все помещения доступны для разных категорий людей с инвалидностью. Это и пандусы, и переносные пандусы. Это волонтеры, которые готовы оказать помощь. Это по запросам и средства технические для людей с проблемами зрения. Это и визуальная информация для людей с инвалидностью по слуху".

Работа проведена совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Самарской области, муниципальными органами власти и региональной Избирательной комиссией.

Для поддержки избирателей в дни голосования будет работать горячая линия — она традиционно функционирует на базе Нотариальной палаты Самарской области. Специалисты будут принимать обращения и консультировать граждан ежедневно с 8:00 до 20:00 в течение всех дней голосования.

Напомним, что в Единый день голосования — 18, 19 и 20 сентября 2026 года — в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.