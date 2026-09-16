Общественный штаб независимого наблюдения за выборами в Самарской области: прозрачность, доступность, участие молодежи

На заседании Общественного штаба независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области обсудили готовность региона к предстоящим выборам. Ключевым вопросом стала организация общественного наблюдения, призванного повысить прозрачность избирательного процесса.
Председатель Общественного штаба независимого наблюдения за выборами Павел Покровский сообщил, что подготовлено более 3 000 общественных наблюдателей — все они внесены в систему.
Наблюдателями будут обеспечены все 1 728 постоянно действующих избирательных участков, а также 16 временных участков. Для контроля за ходом голосования на участках организуют видеонаблюдение и видеофиксацию. Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно — с 8:00 18 сентября до завершения процедуры подсчета голосов. Видеонаблюдатели прошли экспертное обучение, организованное Общественной палатой Самарской области.
Особое внимание уделено участию молодежи в избирательном процессе. Как отметил член Общественного штаба Алексей Кокин, студенты, в первую очередь обучающиеся по юридическим специальностям, активно включаются в работу общественных наблюдателей: "Молодежь активно участвует в избирательных процессах, особенно представители юридических специальностей. Для них это прекрасная возможность набраться опыта, применить теоретические знания законов на практике. Стереотип о том, что молодежь не интересуется выборами, успешно опровергается теми студентами, которые со всей ответственностью будут задействованы в общественном наблюдении".
Важным направлением подготовки стало обеспечение доступности избирательных участков для маломобильных граждан и избирателей с инвалидностью. Член Общественного штаба Валентина Тюгашева пояснила, что практически не осталось участков, расположенных выше первого этажа: "В принципе, все помещения доступны для разных категорий людей с инвалидностью. Это и пандусы, и переносные пандусы. Это волонтеры, которые готовы оказать помощь. Это по запросам и средства технические для людей с проблемами зрения. Это и визуальная информация для людей с инвалидностью по слуху".
Работа проведена совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Самарской области, муниципальными органами власти и региональной Избирательной комиссией.
Для поддержки избирателей в дни голосования будет работать горячая линия — она традиционно функционирует на базе Нотариальной палаты Самарской области. Специалисты будут принимать обращения и консультировать граждан ежедневно с 8:00 до 20:00 в течение всех дней голосования.
Напомним, что в Единый день голосования — 18, 19 и 20 сентября 2026 года — в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.