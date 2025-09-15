Стал известен предварительный состав городской думы Самары

В системе ГАС "Выборы" опубликованы предварительные результаты выборов депутатов городской думы Самары, прошедших с 12 по 14 сентября.

Список победителей по одномандатным округам выглядит следующим образом:

№1. Викулин Владимир Олегович (3530 голосов);

№2. Пантелеева Юлия Вячеславовна (2782);

№3. Маркушина Наталья Сергеевна (3071);

№4. Авдеев Алексей Юрьевич (2320);

№5. Урюпин Александр Евгеньевич (2003);

№6. Дергаль Сергей Владимирович (2495);

№7. Хоменко Иван Николаевич (1977);

№8. Шихторин Андрей Анатольевич (2034);

№9. Широчин Владислав Анатольевич (2237);

№10. Родионов Антон Валентинович (1683);

№11. Левин Юрий Сергеевич (1309);

№12. Долматов Алексей Алексеевич (1905);

№13. Галстян Эдуард Товмасович (2340);

№14. Синельников Роман Владимирович (2789);

№15. Давыдов Игорь Васильевич (2774);

№16. Шведова Ирина Александровна (2014);

№17. Максимов Максим Александрович (2724);

№18. Чумак Павел Вадимович (2273);

№19. Нурсафин Денис Рафаэльевич (4045);

№20. Асеев Дмитрий Геннадьевич (2850);

№21. Бисярина Наталья Ильинична (1667);

№22. Дегтев Алексей Петрович (7118);

№23. Купцов Денис Игоревич (4084);

№24. Абрамкин Евгений Александрович (3839);

№25. Щербаков Дмитрий Вячеславович (2464);

№26. Пичкунов Виталий Владимирович (1805);

№27. Габдрахманов Марат Альбертович (1752);

№28. Звягинцев Вячеслав Сергеевич (4282);

№29. Свиридова Елена Алексеевна (2919);

№30. Шевцов Илья Сергеевич (2277);

№31. Венедиктов Максим Юрьевич (2934);

№32. Рязанов Сергей Владимирович (5456);

№33. Чистяков Михаил Вячеславович (3195);

№34. Танаева Татьяна Алексеевна (2560);

№35. Сараева Анна Александровна (2283);

№36. Баранова Ольга Николаевна (1704);

№37. Майорова Кристина Денисовна (2102).

Из этого списка только семь человек не представляют "Единую Россию": Асеев (КПРФ), Галстян (самовыдвиженец), Пичкунов и Широчин ("Справедливая Россия"), Бисярина, Венедиктов и Шведова (ЛДПР).

Напомним, впервые за 10 лет депутатов гордумы Самары выбирали прямым всенародным голосованием. Ранее ее формировали из депутатов районных собраний представителей.