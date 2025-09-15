Стал известен предварительный состав городской думы Самары

В системе ГАС "Выборы" опубликованы предварительные результаты выборов депутатов городской думы Самары, прошедших с 12 по 14 сентября.
Список победителей по одномандатным округам выглядит следующим образом:
№1. Викулин Владимир Олегович (3530 голосов);
№2. Пантелеева Юлия Вячеславовна (2782);
№3. Маркушина Наталья Сергеевна (3071);
№4. Авдеев Алексей Юрьевич (2320);
№5. Урюпин Александр Евгеньевич (2003);
№6. Дергаль Сергей Владимирович (2495);
№7. Хоменко Иван Николаевич (1977);
№8. Шихторин Андрей Анатольевич (2034);
№9. Широчин Владислав Анатольевич (2237);
№10. Родионов Антон Валентинович (1683);
№11. Левин Юрий Сергеевич (1309);
№12. Долматов Алексей Алексеевич (1905);
№13. Галстян Эдуард Товмасович (2340);
№14. Синельников Роман Владимирович (2789);
№15. Давыдов Игорь Васильевич (2774);
№16. Шведова Ирина Александровна (2014);
№17. Максимов Максим Александрович (2724);
№18. Чумак Павел Вадимович (2273);
№19. Нурсафин Денис Рафаэльевич (4045);
№20. Асеев Дмитрий Геннадьевич (2850);
№21. Бисярина Наталья Ильинична (1667);
№22. Дегтев Алексей Петрович (7118);
№23. Купцов Денис Игоревич (4084);
№24. Абрамкин Евгений Александрович (3839);
№25. Щербаков Дмитрий Вячеславович (2464);
№26. Пичкунов Виталий Владимирович (1805);
№27. Габдрахманов Марат Альбертович (1752);
№28. Звягинцев Вячеслав Сергеевич (4282);
№29. Свиридова Елена Алексеевна (2919);
№30. Шевцов Илья Сергеевич (2277);
№31. Венедиктов Максим Юрьевич (2934);
№32. Рязанов Сергей Владимирович (5456);
№33. Чистяков Михаил Вячеславович (3195);
№34. Танаева Татьяна Алексеевна (2560);
№35. Сараева Анна Александровна (2283);
№36. Баранова Ольга Николаевна (1704);
№37. Майорова Кристина Денисовна (2102).
Из этого списка только семь человек не представляют "Единую Россию": Асеев (КПРФ), Галстян (самовыдвиженец), Пичкунов и Широчин ("Справедливая Россия"), Бисярина, Венедиктов и Шведова (ЛДПР).
Напомним, впервые за 10 лет депутатов гордумы Самары выбирали прямым всенародным голосованием. Ранее ее формировали из депутатов районных собраний представителей.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.