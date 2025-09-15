16+
Стал известен предварительный состав городской думы Самары

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В системе ГАС "Выборы" опубликованы предварительные результаты выборов депутатов городской думы Самары, прошедших с 12 по 14 сентября.

Фото: телеграм-канал "Самарская область"

Список победителей по одномандатным округам выглядит следующим образом:

№1. Викулин Владимир Олегович (3530 голосов);
№2. Пантелеева Юлия Вячеславовна (2782);
№3. Маркушина Наталья Сергеевна (3071);
№4. Авдеев Алексей Юрьевич (2320);
№5. Урюпин Александр Евгеньевич (2003);
№6. Дергаль Сергей Владимирович (2495);
№7. Хоменко Иван Николаевич (1977);
№8. Шихторин Андрей Анатольевич (2034);
№9. Широчин Владислав Анатольевич (2237);
№10. Родионов Антон Валентинович (1683);
№11. Левин Юрий Сергеевич (1309);
№12. Долматов Алексей Алексеевич (1905);
№13. Галстян Эдуард Товмасович (2340);
№14. Синельников Роман Владимирович (2789);
№15. Давыдов Игорь Васильевич (2774);
№16. Шведова Ирина Александровна (2014);
№17. Максимов Максим Александрович (2724);
№18. Чумак Павел Вадимович (2273);
№19. Нурсафин Денис Рафаэльевич (4045);
№20. Асеев Дмитрий Геннадьевич (2850);
№21. Бисярина Наталья Ильинична (1667);
№22. Дегтев Алексей Петрович (7118);
№23. Купцов Денис Игоревич (4084);
№24. Абрамкин Евгений Александрович (3839);
№25. Щербаков Дмитрий Вячеславович (2464);
№26. Пичкунов Виталий Владимирович (1805);
№27. Габдрахманов Марат Альбертович (1752);
№28. Звягинцев Вячеслав Сергеевич (4282);
№29. Свиридова Елена Алексеевна (2919);
№30. Шевцов Илья Сергеевич (2277);
№31. Венедиктов Максим Юрьевич (2934);
№32. Рязанов Сергей Владимирович (5456);
№33. Чистяков Михаил Вячеславович (3195);
№34. Танаева Татьяна Алексеевна (2560);
№35. Сараева Анна Александровна (2283);
№36. Баранова Ольга Николаевна (1704);
№37. Майорова Кристина Денисовна (2102).

Из этого списка только семь человек не представляют "Единую Россию": Асеев (КПРФ), Галстян (самовыдвиженец), Пичкунов и Широчин ("Справедливая Россия"), Бисярина, Венедиктов и Шведова (ЛДПР).

Напомним, впервые за 10 лет депутатов гордумы Самары выбирали прямым всенародным голосованием. Ранее ее формировали из депутатов районных собраний представителей.

