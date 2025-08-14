В Самарской области начала работу общественная "горячая линия" по вопросам выборов

В преддверии крупных избирательных кампаний в Самарской области традиционно открывается общественная "горячая линия", организованная Общественной и Нотариальной палатами.

Жители региона могут обратиться в колл-центр по телефонам 8 (846) 337-75-55 и 8 (846) 337-76-00, чтобы получить консультацию о своих избирательных правах, задать вопросы или сообщить о нарушениях.

"Эта линия работает с 2009 года и пользуется большой популярностью, — отметила президент Нотариальной палаты Самарской области, сопредседатель регионального Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, член Общественной палаты региона Галина Николаева. — Если раньше большинство обращений касалось бытовых проблем — протекающих крыш, затопленных подвалов или неблагоустроенных детских площадок, — то в прошлые выборы таких вопросов было всего 6%. Сейчас избиратели активнее интересуются самим процессом голосования. Особенно часто звонят молодые люди: спрашивают, где найти их участок, какие документы нужны для голосования".

"Этот формат взаимодействия между жителями и властью был одним из первых в России, — подчеркнул Виктор Полянский, сопредседатель регионального Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, член Общественной палаты Самарской области. — "Горячая линия" не только помогает решать проблемы, но и позволяет оценить работу органов власти. Граждане получают возможность влиять на решения местного самоуправления, и этот механизм продолжает развиваться".

В числе первых обращений, которые приняли специалисты общественной "горячей линии" сразу после старта работы, действительно оказались вопросы: "Как найти свой избирательный участок" и "Какие документы понадобятся, если я иду голосовать впервые?". Один из звонивших избирателей поинтересовался, как организован процесс дистанционного голосования и в каких муниципалитетах будет доступен.

В Самарской области 12, 13 и 14 сентября жители Самары, Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска смогут выбрать депутатов в городские думы, а жители муниципалитетов проголосуют за депутатов городских и сельских поселений. Эксперты отмечают высокую конкурентность этих выборов. По данным Избиркома региона, по состоянию на 10 августа в регионе зарегистрированы 5665 кандидатов.

"Обширный выбор кандидатов на выборах — всегда четкий показатель зрелости гражданского общества, — отметил Павел Покровский, председатель регионального Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, член Общественной палаты Российской Федерации. — Например, в Самаре на 37 мандатов городской думы зарегистрировано 185 кандидатов от шести партий и два самовыдвиженца. Среди них — представители разных профессий и возрастов, что обеспечивает реальную конкуренцию".

Виктор Полянский добавил, что высокая активность партий свидетельствует о развитии политической системы: "Мы видим не просто набор партий, а становление системы с чёткими принципами взаимодействия. Наше избирательное законодательство, которое реагировало на запросы избирателей и гражданского общества, остаётся одним из самых прозрачных даже по мировым меркам".