Выборы Власть и политика

В Самарской области еще один избирательный участок получил имя героя СВО

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области открыли избирательный участок № 2213 имени Андрея Михайловича Краюшкина, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщила Общественная палата РФ.

Андрей Краюшкин работал председателем УИК с 2010 по 2025 год и героически погиб 3 июня 2025 года в зоне проведения СВО. Он 15 лет возглавлял УИК № 2213 в селе Марьевка Пестравского района, воспитал прекрасных детей и всегда с честью выполнял свой гражданский долг.

Инициатором присвоения избирательному участку имени бойца выступил член Общественной палаты РФ, председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский.

"Сегодня имя Андрея Краюшкина появилось на стене Марьевского сельского Дома культуры. Мы расскажем всем нашим детям о том огромном вкладе, который делают граждане для того, чтобы наша Родина была свободной и чтобы у нас был комфортный завтрашний день. Если мы можем это сделать, значит, мы должны это делать", — отмечает Павел Покровский.

"Это важное общественно-политическое событие не только для Самарской области. Это уже второй избирательный участок в регионе, который назван именем героя СВО. Ассоциация НОМ считает важным, что в стране появляются именные избирательные участки в честь героев СВО. Всего в 48 субъектах России образовано 1079 именных участков, из них 89 — в память о героях СВО", — говорит председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Ранее, 5 сентября 2024 года, в Комсомольском районе города Тольятти избирательный участок № 3908 получил имя Александра Загороднева, который погиб на территории ЛНР.

Напомним, что уже в эту пятницу, 12 сентября, стартуют выборы в представительные органы власти на всей территории Самарской области. Всего будет открыто 1390 избирательных участков. Они будут доступны для голосования с 8.00 до 20.00 три дня — 12, 13, 14 сентября. Выборы пройдут под контролем общественных наблюдателей.

