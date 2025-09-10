В Самарской области еще один избирательный участок получил имя героя СВО

В Самарской области открыли избирательный участок № 2213 имени Андрея Михайловича Краюшкина, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщила Общественная палата РФ.
Андрей Краюшкин работал председателем УИК с 2010 по 2025 год и героически погиб 3 июня 2025 года в зоне проведения СВО. Он 15 лет возглавлял УИК № 2213 в селе Марьевка Пестравского района, воспитал прекрасных детей и всегда с честью выполнял свой гражданский долг.
Инициатором присвоения избирательному участку имени бойца выступил член Общественной палаты РФ, председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский.
"Сегодня имя Андрея Краюшкина появилось на стене Марьевского сельского Дома культуры. Мы расскажем всем нашим детям о том огромном вкладе, который делают граждане для того, чтобы наша Родина была свободной и чтобы у нас был комфортный завтрашний день. Если мы можем это сделать, значит, мы должны это делать", — отмечает Павел Покровский.
"Это важное общественно-политическое событие не только для Самарской области. Это уже второй избирательный участок в регионе, который назван именем героя СВО. Ассоциация НОМ считает важным, что в стране появляются именные избирательные участки в честь героев СВО. Всего в 48 субъектах России образовано 1079 именных участков, из них 89 — в память о героях СВО", — говорит председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Ранее, 5 сентября 2024 года, в Комсомольском районе города Тольятти избирательный участок № 3908 получил имя Александра Загороднева, который погиб на территории ЛНР.
Напомним, что уже в эту пятницу, 12 сентября, стартуют выборы в представительные органы власти на всей территории Самарской области. Всего будет открыто 1390 избирательных участков. Они будут доступны для голосования с 8.00 до 20.00 три дня — 12, 13, 14 сентября. Выборы пройдут под контролем общественных наблюдателей.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.