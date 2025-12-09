Три человека пострадали при столкновении Toyota и Lada Priora в Самарской области

Во вторник, 9 декабря, в Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:40 на 41 км трассы Самара - Бугуруслан 76-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 31-летнего мужчины. От удара иномарка съехала в кювет.

В результате пострадали оба водителя и пассажир Toyota.