Под Самарой Citroën лоб в лоб столкнулся с грузовиком, погиб человек

В четверг, 5 марта, в 17:10 на 366 км а/д "Казань — Буинск — Ульяновск" в Красноярском районе в ДТП с грузовиком погиб человек, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области