В Самаре госпитализировали водителя Lada Priora после столкновения с УАЗ Patriot

Во вторник, 17 февраля, в Куйбышевском районе Самары столкнулись Lada Priora и УАЗ Patriot, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 11:00. Как уточнили в Госавтоинспекции, 40-летний мужчина за рулем УАЗ Patriot, двигался по ул. Лысвенская в направлении ул. Енисейская. В пути следования, возле д. № 71, нарушив ПДД, он столкнулся с Lada Priora под управлением 34-летнего водителя, который двигался по "встречке".

Водителя "Приоры" госпитализировали.