Под Самарой в массовом ДТП пострадали три человека

В понедельник, 9 февраля, в Волжском районе в 17:20 на 16-м километре дороги "Самара — Новокуйбышевск" столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 40-летний мужчина на Kia Cerato не справился с управлением и допустил столкновение с Nissan Note, а также с Volkswagen Polo, которые двигались во встречном направлении.
Водитель Kia, его пассажир — 33-летняя женщина, а также 38-летний водитель Volkswagen бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
