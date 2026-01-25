В Самаре госпитализировали велосипедиста, попавшего под колеса Ford Focus

В субботу, 24 января, в 10:11 в Советском районе Самары под колесами Ford Focus пострадал водитель электровелосипеда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 48-летний водитель за рулем Ford Focus двигался по ул. Промышленности в направлении ул. Советской Армии. В пути следования, возле дома № 285, он проехал перекресток на ул. Промышленности/9 Мая на красный и сбил 27-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на электровелосипеде "FANTOM". В итоге 27-летнего мужчину госпитализировали.
Последние комментарии
