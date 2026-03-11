Юная самарчанка за рулем Hyundai Solaris врезалась в световую опору

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 марта, в Промышленном районе Самары автомобиль Hyundai Solaris столкнулся со световой опорой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области