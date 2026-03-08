В Самаре водитель сбил 14-летнюю девушку и влетел в забор

В субботу, 7 марта, в 13:50 в Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнего подростка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

27-летний водитель за рулем Lada Kalina напротив дома № 198 по ул. 22-го Партсъезда наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После этого "Калина" влетела в дорожное ограждение.

С места ДТП несовершеннолетняя госпитализирована в лечебное учреждение.