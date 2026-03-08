16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон посетили галерею "Виктория" перед официальным открытием Вячеслав Федорищев поручил повысить эффективность работы Фонда капремонта в 2026 году Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о проверке системы оповещения

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

"Этот весенний праздник вызывает в нас самые искренние, светлые, добрые чувства и подчеркивает традиционно уважительное, возвышенное отношение к женщине. Главные слова в окружающем нас мире — мама, жизнь, любовь, красота, мудрость, Родина — женского рода. Ведь именно в женщине они находят свое живое воплощение. В вашей поддержке, заботе и участии черпаем мы, мужчины, вдохновение и силы для решения важных жизненных задач, выполнения возложенных на нас обязанностей", — сказал глава региона.

"Именно мамам, женам, дочерям, бабушкам, сестрам обязаны мы всем, что наполняет нашу жизнь смыслом, укрепляет волю, побуждает несмотря ни на какие трудности идти вперед. Именно вам, дорогие наши женщины, мы благодарны за такую безусловную ценность, как семья, которая во все времена была и остается основой основ как для каждого человека, так и для всего нашего общества.
Слова особой благодарности я адресую женщинам, чьи мужья, сыновья и братья стоят сегодня на защите Отечества, с риском для жизни выполняя свой воинский долг. В их героизме, мужестве и ратной доблести — отблеск вашей любви и преданности, готовности при любых обстоятельствах быть рядом.
Уверен, с такими верными, любящими, самоотверженными женщинами мы обязательно добьемся Победы в специальной военной операции, создадим все условия для процветания Самарской области, мирного, безопасного будущего наших детей. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения, цветов и улыбок!" — заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5