16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы "Земский работник культуры" Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК В Самаре губернатор Федорищев осмотрел новый цех на заводе "Салют" В правительстве Самарской области обсудили работу в условиях сильных морозов В Самарской области работает более 1700 стационарных камер фото- и видеофиксации

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы "Земский работник культуры"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы "Земский работник культуры" в Самарской области.

Фото: Светлана Осьмачкина

"В 2025 г. по поручению президента Владимира Владимировича Путина во всех субъектах страны начала действовать новая программа "Земский работник культуры". Вы хорошо ее знаете, являетесь первыми участниками, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим. — Программа направлена на решение кадрового вопроса в сфере культуры в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа".

Программа "Земский работник культуры" открывает новые возможности для профессиональной самореализации специалистов, желающих расширить свои горизонты, воплотить в жизнь творческие идеи, и служит импульсом для сохранения и приумножения культурного потенциала сельских территорий.

В прошлом году на конкурс поступило 29 заявлений. По итогам отбора 15 специалистов стали победителями и получили право на единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. В их числе — как опытные работники, большинство из которых отмечены благодарностями и дипломами за достижения на областных и всероссийских конкурсах, так и молодые выпускники профильных учебных заведений.

"Знаю, что некоторые из вас прибыли к нам из других субъектов Российской Федерации, а также из-за рубежа. Связали свою профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства с учреждениями Самарской области", — отметил Вячеслав Федорищев.

В настоящее время земские работники культуры уже приступили к своей деятельности в таких муниципальных районах, как Безенчукский, Нефтегорский, Ставропольский, Большечерниговский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Волжский, Кошкинский и Красноярский.

На встрече состоялся интересный открытый диалог, в ходе которого победители программы поделились с губернатором своими достижениями. Так, Лариса Живодерова переехала в Россию из Германии. Имея значительный опыт работы в театральной сфере за рубежом, а также в Санкт-Петербурге и Тольятти, она теперь является художественным руководителем дома культуры в селе Тимофеевка Ставропольского района.

"Молодым специалистам важно ощущать поддержку в реализации мечты, потому что главный смысл работы в доме культуры — это возможность служить людям посредством искусства. Это была изначальная цель моего творческого пути. И сейчас, когда мы уже с сентября открыли четыре направления — социальный театр, инклюзивный и другие — мы видим других людей, благодарных", — поделилась Лариса Живодерова. Она подробно рассказала о работе инклюзивного театра, в котором в настоящее время порядка 20 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет. 
С приходом земского работника Елены Синевой возобновил свою работу сельский дом культуры в селе Осиновка Ставропольского района.

Елена Князькова рассказала главе региона историю переезда в Самарскую область из Донецкой Народной Республики в 2022 году. За ее плечами более чем двадцатилетний стаж работы в сфере дополнительного образования, а ученики Елены Павловны являются победителями конкурсов и фестивалей различного уровня. Сейчас она передает свой опыт, знания воспитанникам Красноярской детской школы искусств.

"Очень рад, что Вы нашли свой дом в полном смысле слова — как призвание, как место, где можно развивать Ваши таланты и вкладывать их в детей", — подчеркнул губернатор.

На встрече земские работники также смогли задать руководителю области интересующие их вопросы. Отдельное внимание уделили теме культурного развития, приобщения к искусству молодого поколения, проживающего в отдаленных районах Самарской области. Преподаватель МБУ ДО "Красноярская детская школа искусств" муниципального района Красноярский Самарской области Елена Князькова предложила организовать для детей выезды в областной центр, чтобы ребята могли видеть творчество "маститых ведущих российских звезд". "Когда ребенок видит для чего он этим занимается, у него больше стимула для развития. А дети очень талантливые", — дополнила она. Инициатива была поддержана губернатором.

Участники также обсудили с главой региона дополнительные меры поддержки, имеющиеся возможности для укрепления материально-технической базы в учреждениях культуры и другие вопросы. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений врио министра культуры Самарской области Ирине Калягиной.

"По решению президента страны программа состоялась. Будем ее развивать, делать больше, шире, — заключил Вячеслав Федорищев. — Спасибо за вашу энергию, позитив, за добро, которое вы ежедневно дарите детям и взрослым".

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1