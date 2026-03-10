16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета Вячеслав Федорищев поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон посетили галерею "Виктория" перед официальным открытием Вячеслав Федорищев поручил повысить эффективность работы Фонда капремонта в 2026 году

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета.

"Сегодня знаковая дата — 20 лет назад в соответствии с указом президента РФ был образован Национальный антитеррористический комитет — коллегиальный орган, призванный координировать работу по противодействию терроризму в регионах", — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев отметил, что на протяжении двух десятилетий комитет эффективно реализует государственную политику в сфере борьбы с терроризмом и его идеологией, объединяет усилия всех институтов государственной власти и гражданского общества во имя обеспечения безопасности граждан нашей страны.

"Одним из приоритетов работы комитета всегда было повышение профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, работающих над решением задач в сфере противодействия терроризму. Благодаря этому за последние годы в регионах значительно усовершенствована антитеррористическая работа, укреплены профилактические меры.
Сегодня в условиях специальной военной операции Национальный антитеррористический комитет несет особенно важную миссию. Его системная, последовательная работа направлена на создание надежного, крепкого тыла для защитников Родины и всех жителей России! , — сказал глава региона.

В заключение он поблагодарил членов антитеррористической комиссии Самарской области, которая эффективно трудится над решением задач, поставленных комитетом в данном направлении.

"Уверен, что и в дальнейшем вы будете прикладывать максимум усилий для обеспечения безопасности жителей региона! В юбилейную дату желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и стойкости, успешной работы во благо нашего Отечества!" — заключил губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5