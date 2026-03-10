Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета

Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета.

"Сегодня знаковая дата — 20 лет назад в соответствии с указом президента РФ был образован Национальный антитеррористический комитет — коллегиальный орган, призванный координировать работу по противодействию терроризму в регионах", — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев отметил, что на протяжении двух десятилетий комитет эффективно реализует государственную политику в сфере борьбы с терроризмом и его идеологией, объединяет усилия всех институтов государственной власти и гражданского общества во имя обеспечения безопасности граждан нашей страны.

"Одним из приоритетов работы комитета всегда было повышение профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, работающих над решением задач в сфере противодействия терроризму. Благодаря этому за последние годы в регионах значительно усовершенствована антитеррористическая работа, укреплены профилактические меры.

Сегодня в условиях специальной военной операции Национальный антитеррористический комитет несет особенно важную миссию. Его системная, последовательная работа направлена на создание надежного, крепкого тыла для защитников Родины и всех жителей России! , — сказал глава региона.

В заключение он поблагодарил членов антитеррористической комиссии Самарской области, которая эффективно трудится над решением задач, поставленных комитетом в данном направлении.

"Уверен, что и в дальнейшем вы будете прикладывать максимум усилий для обеспечения безопасности жителей региона! В юбилейную дату желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и стойкости, успешной работы во благо нашего Отечества!" — заключил губернатор.