"Тольяттикаучук" дал старт производству экопродукта — синтетического "зеленого" каучука

В современной нефтехимической отрасли наблюдается переход от линейного потребления к экономике замкнутого цикла. Стратегию по глубокой интеграции вторичных ресурсов в основной производственный поток сегодня отражает реализуемый в периметре группы "Татнефть" проект по выпуску синтетического цис-изопренового каучука — СКИ-3 ЭКО. Экологическую инициативу реализует предприятие "Тольяттикаучук".

Инициатива, получившая название "Зеленая шина", была запущена по личному распоряжению генерального директора компании "Татнефть" Наиля Маганова. Проект носит комплексный характер и охватывает всю вертикаль: от рециклинга шин до выпуска экологически чистого изобутана и последующего производства "зеленого" каучука.

В марте 2025 года при участии специалистов "Тольяттикаучука" состоялось заседание стратегического совета по вопросу учета сырья и готовой продукции технологической цепочки проекта "Зеленая шина". В совете приняли участие представители научно-технических центров и задействованных в цепочке проекта предприятий компании. Уже под конец 2025 года с конвейера "Тольяттикучука" сошли первые партии экокаучука.

Как поясняют специалисты, суть инициативы заключается в переработке отработанных автомобильных шин, которые традиционно считались проблемными отходами, в высоколиквидное сырье. Этот процесс представляет собой многоступенчатую цепочку химических превращений, позволяющую дать вторую жизнь резинотехническим изделиям без потери качества конечного продукта.

Представьте себе старые автомобильные шины: они уже непригодны к использованию по назначению, но еще могут использоваться для переработки. Индустриальным полигоном выступает участок управления вторичных ресурсов компании "Татнефть", расположенный в промышленной зоне деятельности АО "Нижнекамсктехуглерод" (НКТУ), где функционирует специализированная площадка, включающая две линии дробления и установку пиролиза.

Шины измельчают в крошку, из нее получают сырьё, а уже из этого сырья получают изобутан, который, пройдя несколько стадий переработки на "Тольяттикаучуке", превращается в изопрен — основу для производства синтетического изопренового каучука.

Как отмечает руководитель производственно-диспетчерской службы "Тольяттикаучука" Кристина Байбакова, на предприятие сырье для переработки поступает в виде сжиженного газа:

"Отправной точкой для всей цепочки производства является изобутан, который после поступления на "Тольяттикаучук" подвергается дегидрированию, в результате чего получившееся изобутиленсодержащее сырье превращается в основной мономер для производства каучуков СКИ-3 ЭКО — изопрен. Следующий, и, пожалуй, самый важный этап — это полимеризация "зеленого" изопрена. Именно здесь молекулы изопрена соединяются в длинные цепочки, формируя полимер — каучук СКИ-3 ЭКО. С конвейера предприятия СКИ-3 ЭКО выходит в традиционной форме брикетов. Однако, несмотря на привычный облик, новая маркировка "ЭКО" на контейнерах ясно указывает на его происхождение".

По своим свойствам СКИ-3 ЭКО ничем не уступает привычному каучуку СКИ, который уже много лет используется в шинной промышленности. Доказано, что физико-механические свойства СКИ-3 ЭКО абсолютно идентичны характеристикам классического изопренового каучука, являющегося синтетическим аналогом натурального каучука. Это позволяет использовать его в шинной промышленности без изменения рецептур и технологий.

Интеграция вторичного сырья требует строгой прослеживаемости материальных потоков. Специалистами проекта "Зеленая шина" предложена схема учета пяти базовых элементов цепочки: резиновой крошки, пироконденсата, изобутана ЭКО, СКИ-3 ЭКО и конечного изделия — "зеленой" шины. Для каждого из этих компонентов необходимо разработать номенклатуру, создать соответствующие бухгалтерские записи и подготовить полный пакет нормативной документации, включая паспорта безопасности и паспорта качества. Такая детализация гарантирует полный контроль над происхождением и свойствами используемых материалов, что является фундаментом для производства действительно экологичной продукции. Известно, что в шинном бизнесе уже определен конкретный ассортимент шин, которые будут производиться из экосырья, и этот факт уже активно используется в маркетинговых коммуникациях.

Данный проект демонстрирует, как химическая промышленность может эффективно решать экологические задачи, превращая утилизацию в рентабельное производство и создавая замкнутый цикл обращения углеводородов.