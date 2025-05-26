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Нефтехимия ТЭК

На "Тольяттиазоте" отметили День химика

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Серия праздничных мероприятий состоялась на "Тольяттиазоте" в честь Дня химика. Первым из них стало торжественное награждение лучших сотрудников корпоративными почетными грамотами и благодарственными письмами. На предприятии открылась Аллея Трудовой Славы, где размещены фотографии 20 профессионалов, которые получили свидетельства о занесении на Доску почета.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Ключевое празднование состоялось во Дворце культуры "Тольяттиазот". Со сцены коллектив Компании поздравили генеральный директор ТОАЗа Анатолий Шаблинский, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, глава г. о. Тольятти Илья Сухих, а также представители Самарской губернской, Тольяттинской городской думы и регионального Росхимпрофсоюза.

Знаками "Почетный химик" награждены заместитель главного инженера по производству Владислав Черемисов и оператор ДПУ цеха по производству аммиака № 1 Алексей Коробов. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и личный вклад в развитие химической отрасли семь сотрудников ТОАЗа получили Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ.

Слоган праздника этого года — "Это наш город! Это наш завод!" Во время концерта зрителям были продемонстрированы видеоролики, отражающие итоги реализации производственных проектов Компании, а также воспевающие уникальность Тольятти и мотивирующие на работу в "Тольяттиазоте".

В рамках празднования регионального Дня химика слесарю-ремонтнику цеха № 21 Дмитрию Ильяшенко присвоено звание "Заслуженный работник химической промышленности Самарской области".

Спортивная составляющая профессионального праздника принесла команде по баскетболу "Тольяттиазот" бронзовую медаль финала четырех чемпионата Самарской области. Третье место в шахматном турнире Федерации профсоюзов Самарской области занял оператор ДПУ цеха № 01А Антон Немов. Впервые был проведен корпоративный турнир по плаванию, в котором приняли участие 25 работников химических предприятий города. Победы во всех дистанциях как у мужчин, так и у женщин одержали сотрудники "Тольяттиазота".

"Тольяттиазот" — компания относительно молодая, но история, которую мы сейчас пишем, точно останется на века. Потенциал предприятия позволяет реализовывать проекты федерального значения, открывать современные производства и модернизировать существующие площадки. Востребованность продукции на российских и зарубежных рынках говорит о ее высоком качестве, а динамичное развитие ТОАЗа — о доверии клиентов и партнеров. Амбициозные планы позволяют нам задавать тренды не только в химическом производстве, но и в вопросах социальной политики, поддержки трудовых династий, мотивации для начинающих специалистов и развития спортивного движения. Уверен, что и в дальнейшем синергия накопленного опыта и амбициозность молодежи помогут предприятию сохранить и приумножить все достижения", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

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