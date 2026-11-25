Администрация Самары сообщила о поврежденных домах в Ленинском и Куйбышевском районах.

По предварительной информации, 25 ноября в Самаре в результате вражеской атаки БПЛА повреждения различной степени получило шесть многоквартирных домов в Ленинском и Куйбышевском районах.

Напомним, для жителей Самары, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА, открыли "горячую линию": 8 (846) 930-81-12 или 8 (846) 372-58-20. На ликвидацию последствий предусмотрены региональные и городские выплаты. Об этом сообщил глава города Иван Носков.