В Самаре суд вынес приговор пяти местным жителям, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности.

С 2023 по 2025 г. самарцы под руководством организатора преступной группы без специального разрешения вели незаконное банковское обслуживание физических лиц. Так, используя реквизиты подконтрольных банковских счетов третьих лиц и их сим-карты, они по поручению клиентов проводили банковские операции и приобретали платежные средства, которые затем перечисляли платформам по проведению онлайн-игр и ставок. За это время через обвиняемых прошло около 100 млн рублей. При этом они получили доход более 7 млн рублей.

Суд назначил двоим обвиняемым по два года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима и штраф 700 тыс. рублей. Еще двое получили по два года принудительных работ, а пятый осужденный — два года ограничения свободы и штраф 50 тыс. рублей.