В Самаре суд вынес приговор пяти местным жителям, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности.
С 2023 по 2025 г. самарцы под руководством организатора преступной группы без специального разрешения вели незаконное банковское обслуживание физических лиц. Так, используя реквизиты подконтрольных банковских счетов третьих лиц и их сим-карты, они по поручению клиентов проводили банковские операции и приобретали платежные средства, которые затем перечисляли платформам по проведению онлайн-игр и ставок. За это время через обвиняемых прошло около 100 млн рублей. При этом они получили доход более 7 млн рублей.
Суд назначил двоим обвиняемым по два года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима и штраф 700 тыс. рублей. Еще двое получили по два года принудительных работ, а пятый осужденный — два года ограничения свободы и штраф 50 тыс. рублей.
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Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон