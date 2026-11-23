В Самаре вынесли приговор 39-летней ранее судимой местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2020 г. женщина обманула госорганы и получила социальные выплаты на якобы рожденного ребенка, которого на самом деле не было. В результате с 2020 г. по февраль 2025 г. она незаконно получила более 275 тыс. рублей.

Суд назначил женщине штраф 450 тыс. рублей. Ущерб она полностью возместила.