С 19 декабря 2026 г. по 17 января 2027 г. в Самарском государственном цирке состоится шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе "Песчаная сказка" (0+) — уникальный цирковой театрализованный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный Джинн и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего Востока.
Во время представления зрители смогут побывать в разных историях: всё начинается с восточного базара, плавно переходящего к путешествию во дворец Шейха и каравану величественных верблюдов, которые рисуют витиеватые узоры на манеже. А оказавшись в пустыне, зрители вместе с главным героем увидят скорпионов — акробатов на джамперах, после чего очутятся в замке самой настоящей принцессы, которая играет с белоснежными самоедами. На манеже представлены различные жанры — от эквилибра и акробатики до дрессуры.
Специально для "Песчаной сказки" были разработаны современные масштабные декорации с применением последних технологий: чтобы передать атмосферу Востока, был создан роскошный замок, спускающийся на манеж прямо из-под купола цирка, который сразу стал визитной карточкой спектакля. Каждый номер сопровождает графика на трёх огромных экранах.
Практически каждый номер шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" сопровождает роскошный балет "Королевского цирка". Артисты программы — обладатели высших наград Российских и мировых фестивалей циркового искусства.
Отдельное внимание уделяется номерам с животными. Изюминка этого шоу — аттракцион с обезьянами и тремя бегемотами под руководством Народного артиста РФ Тофика Ахундова. Полуторатонные тяжеловесы исполняют невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса, на расстоянии вытянутой руки от зрителей, восхищая даже самую искушенную публику.
Не обойдется представление без участия главных героев любимого зимнего праздника — Деда Мороза и Снегурочки, которые лично поздравят зрителей с Новым 2027 годом прямо с новогоднего манежа. Чарующая "Песчаная сказка" в сочетании с новогодней атмосферой, созданной в цирке специально для жителей и гостей Самары, подарит волшебное ощущение любимого праздника детства.
Шоу представляет Российская государственная цирковая компания.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...