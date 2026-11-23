С 19 декабря 2026 г. по 17 января 2027 г. в Самарском государственном цирке состоится шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе "Песчаная сказка" (0+) — уникальный цирковой театрализованный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный Джинн и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего Востока.

Во время представления зрители смогут побывать в разных историях: всё начинается с восточного базара, плавно переходящего к путешествию во дворец Шейха и каравану величественных верблюдов, которые рисуют витиеватые узоры на манеже. А оказавшись в пустыне, зрители вместе с главным героем увидят скорпионов — акробатов на джамперах, после чего очутятся в замке самой настоящей принцессы, которая играет с белоснежными самоедами. На манеже представлены различные жанры — от эквилибра и акробатики до дрессуры.

Специально для "Песчаной сказки" были разработаны современные масштабные декорации с применением последних технологий: чтобы передать атмосферу Востока, был создан роскошный замок, спускающийся на манеж прямо из-под купола цирка, который сразу стал визитной карточкой спектакля. Каждый номер сопровождает графика на трёх огромных экранах.

Практически каждый номер шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" сопровождает роскошный балет "Королевского цирка". Артисты программы — обладатели высших наград Российских и мировых фестивалей циркового искусства.

Отдельное внимание уделяется номерам с животными. Изюминка этого шоу — аттракцион с обезьянами и тремя бегемотами под руководством Народного артиста РФ Тофика Ахундова. Полуторатонные тяжеловесы исполняют невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса, на расстоянии вытянутой руки от зрителей, восхищая даже самую искушенную публику.





Не обойдется представление без участия главных героев любимого зимнего праздника — Деда Мороза и Снегурочки, которые лично поздравят зрителей с Новым 2027 годом прямо с новогоднего манежа. Чарующая "Песчаная сказка" в сочетании с новогодней атмосферой, созданной в цирке специально для жителей и гостей Самары, подарит волшебное ощущение любимого праздника детства.

Шоу представляет Российская государственная цирковая компания.