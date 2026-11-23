Во вторник, 24 ноября, в школе № 8 пос. Алексеевка г. о. Кинель им.воина-интернационалиста С. А. Кафидова пройдет встреча с лектором Российского общества "Знание", актрисой театра и кино Олесей Железняк.

Мероприятие состоится в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы в октябре вошел в список самых активных в стране. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Встреча с одной из известных актрис страны станет наградой для учащихся гимназии, чей литературный клуб вошел в ТОП-30 победителей ежемесячного рейтинга проекта. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Олеся Железняк расскажет, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с ребятами секретами выразительного чтения.