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В воскресенье, 22 ноября, в доме на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.