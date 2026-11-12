В Сызрани вспыхнул крупный пожар в заброшенном здании

В среду, 11 ноября, в 17:28 в пос. Сборный Сызранского района произошел пожар в неэксплуатируемом строении. Позже пожару, охватившему площадь в 300 кв. метров, присвоили ранг повышенной сложности 1-БИС, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
На месте ЧП работали расчеты пожарно-спасательных частей №№ 186,185 Отряда № 47, пожарно-спасательные части №№ 173,106 Октябрьска, оперативная группа ПСО№ 47, а также коллеги из коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.
Пожар тушили 21 человек личного состава.
"На тушение были поданы 4 ствола "Б", работало 3 звена газодымозащитной службы", — отмечается в сообщении.
В 18:02 пожар был локализован, в 18:39 объявили ликвидацию открытого горения. Уточняется, что обошлось без пострадавших.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !