В Кошелев‑парке ночью сгорели автомобили

В четверг, 15 октября, в Кошелев‑парке на ул. Митрополита Иоанна Сычева произошел пожар: сгорели два автомобиля - "Газель" и Geely, сообщает облГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

На месте происшествия работали специалисты пожарно‑спасательной части № 158, а также сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области. Для тушения задействовали ствол высокого давления (СВД) и одно звено газодымозащитной службы. Локализовать пожар удалось к 03:54, а к 03:58 открытое горение полностью ликвидировали.

Никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, из‑за чего произошло возгорание.