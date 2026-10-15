В Кошелев‑парке ночью сгорели автомобили

В четверг, 15 октября, в Кошелев‑парке на ул. Митрополита Иоанна Сычева произошел пожар: сгорели два автомобиля - "Газель" и Geely, сообщает облГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
На месте происшествия работали специалисты пожарно‑спасательной части № 158, а также сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области. Для тушения задействовали ствол высокого давления (СВД) и одно звено газодымозащитной службы. Локализовать пожар удалось к 03:54, а к 03:58 открытое горение полностью ликвидировали.
Никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, из‑за чего произошло возгорание.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !