Самарская область расширяет число участников федерального проекта "Производительность труда"

Два предприятия реального сектора экономики Самарской области начнут внедрение бережливых технологий на своих производствах. К федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" присоединились АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем" и ООО "Строд Сервис".
АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем" (АО "СИП РС") — дочернее и зависимое общество холдинга АО "Концерн "Автоматика" в составе Госкорпорации "Ростех". Предприятие занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также производством коммуникационного оборудования. Среди уникальных объектов, где используются разработки предприятия, — Останкинская телебашня с самой высотной в мире антенной круговой системой, шпиль высотного корпуса МГУ и ряд других.
ООО "Строд Сервис" — самарская компания, работающая на рынке с 2014 года. Предприятие производит металлические изделия для обустройства и обеспечения безопасности автомобильных дорог.
Обе компании в ближайшем будущем приступят к обучению рабочих групп методикам бережливого производства. После завершения обучения рабочие группы новых участников приступят к диагностике процессов. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) помогут выявить потери и разработать план улучшений. Затем изменения внедрят на пилотных участках и тиражируют на все производство.
Федеральный проект "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" открыт для предприятий базовых несырьевых отраслей. Это обрабатывающие производства, строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство, торговля, а также сфера туризма и гостеприимства. Участие в проекте бесплатное.
Внедрение бережливого производства позволяет устранить лишние действия, ожидания и перемещения, благодаря чему то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время. В результате компании без капитальных затрат повышают выработку на сотрудника, сокращают время производственных процессов и запасы незавершенного производства, укрепляя свои позиции на рынке.
В 2026 году уже 67% предприятий — участников проекта завершили внедрение бережливых технологий на пилотных участках и получили измеримый результат. Так, "Самарское Объединение Керамики" на потоке "Производство крупноформатной плитки" увеличило выработку на 27%. Годовой экономический эффект составил 191 млн рублей дополнительной выручки. Компания "Молочный край" из Красноярского района на потоке "Оптимизация процесса изготовления творога" добилась роста выработки на эталонном участке на 182%. Освобождено 62% полезного пространства, на 21% сократилось время работы участка.
В среднем по региону время производственных процессов после внедрения бережливых технологий сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.
"Бизнес региона видит реальную пользу от бережливых технологий. Это помогает без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать издержки и укреплять позиции на рынке. Мы продолжим вовлекать новые предприятия из разных отраслей", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.