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Экономика и бизнес

Самарская область расширяет число участников федерального проекта "Производительность труда"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два предприятия реального сектора экономики Самарской области начнут внедрение бережливых технологий на своих производствах. К федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" присоединились АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем" и ООО "Строд Сервис".

АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем" (АО "СИП РС") — дочернее и зависимое общество холдинга АО "Концерн "Автоматика" в составе Госкорпорации "Ростех". Предприятие занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также производством коммуникационного оборудования. Среди уникальных объектов, где используются разработки предприятия, — Останкинская телебашня с самой высотной в мире антенной круговой системой, шпиль высотного корпуса МГУ и ряд других.

ООО "Строд Сервис" — самарская компания, работающая на рынке с 2014 года. Предприятие производит металлические изделия для обустройства и обеспечения безопасности автомобильных дорог.

Обе компании в ближайшем будущем приступят к обучению рабочих групп методикам бережливого производства. После завершения обучения рабочие группы новых участников приступят к диагностике процессов. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) помогут выявить потери и разработать план улучшений. Затем изменения внедрят на пилотных участках и тиражируют на все производство.
Федеральный проект "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" открыт для предприятий базовых несырьевых отраслей. Это обрабатывающие производства, строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство, торговля, а также сфера туризма и гостеприимства. Участие в проекте бесплатное.

Внедрение бережливого производства позволяет устранить лишние действия, ожидания и перемещения, благодаря чему то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время. В результате компании без капитальных затрат повышают выработку на сотрудника, сокращают время производственных процессов и запасы незавершенного производства, укрепляя свои позиции на рынке.

В 2026 году уже 67% предприятий — участников проекта завершили внедрение бережливых технологий на пилотных участках и получили измеримый результат. Так, "Самарское Объединение Керамики" на потоке "Производство крупноформатной плитки" увеличило выработку на 27%. Годовой экономический эффект составил 191 млн рублей дополнительной выручки. Компания "Молочный край" из Красноярского района на потоке "Оптимизация процесса изготовления творога" добилась роста выработки на эталонном участке на 182%. Освобождено 62% полезного пространства, на 21% сократилось время работы участка.

В среднем по региону время производственных процессов после внедрения бережливых технологий сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.

"Бизнес региона видит реальную пользу от бережливых технологий. Это помогает без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать издержки и укреплять позиции на рынке. Мы продолжим вовлекать новые предприятия из разных отраслей", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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