Вячеслав Федорищев вручил награды аграриям Самарской области

Во вторник, 13 октября, в Самарском театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в котором принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона поздравил аграриев и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником и наградил одних из лучших работников отрасли.

"В этом году 60 лет с того дня, когда в Советском Союзе, в нашей великой стране России, начали праздновать и чествовать тех, кто возделывает землю и кормит людей. История наших аграриев — это история созидания и постоянного преодоления. Мы каждый год говорим, что была особая погода, было по-особому трудно, но из года в год наши аграрии, все, кто трудились в поле, кто принимал решения, все, кто с утра до ночи обеспечивал работу, справились, как всегда. Душу, которую вы вкладываете, сердце, силы и здоровье — это неоценимо. Работа в сельском хозяйстве становится по-настоящему технологичной и высококвалифицированной. Прогресс идет. Многие разработки наших научных центров позволяют создавать новые сорта, позволяют усиливать работу всего, что влияет на производительность. Но, конечно же, это все никогда не заменит людей", — сказал Вячеслав Федорищев.

Звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России" присвоено индивидуальному предпринимателю — главе крестьянского (фермерского) хозяйства Богаточкого района Павлу Кузьмину.

Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области" удостоен председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Пензино" Большечерниговского района Анатолий Васин.

Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" глава региона Вячеслав Федорищев вручил коллективу Шенталинского районного потребительского общества.

Кроме того, аграрии были удостоены почетных грамот и благодарностей Министерства сельского хозяйства РФ и губернатора Самарской области, а также Почетных знаков губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" III степени.

"Вручил награды тем, кто стоит на страже продовольственной безопасности нашего региона и всей страны, развивает отрасль, внедряя самые передовые технологии, в том числе и беспилотные, при этом бережно хранит и передает традиции. Самарские аграрии — настоящие профессионалы. Часто это агроном, селекционер, животновод и ветеринарный врач, механизатор и руководитель хозяйства — все в одном лице. Они успешно осваивают новые профессии: операторов беспилотных систем, специалистов точного земледелия и цифровых технологий. Мы со своей стороны продолжим поддерживать развитие аграрной науки и селекции, подготовку квалифицированных кадров. Отдельное внимание — мерам поддержки отрасли, развитию инфраструктуры, продвижению продукции на внутренних и внешних рынках и многому другому", — отметил губернатор.

В 2025 г. региональные аграрии собрали рекордный урожай зерна — порядка 3,4 млн тонн зерна. Сбор масличных культур приблизился к 1,5 млн тонн. Получены рекордные урожаи масличного льна и сои. Продукция самарского АПК востребована более чем в 50 странах мира, экспорт превысил 500 тыс. тонн. В этом сезоне уборка урожая еще идет.

Глава региона поблагодарил тех, кто поддерживает участников СВО и их семьи: "Аграрии собирают гуманитарную помощь, технику, продукты для фронта. Это еще одно проявление характера победителей — не оставлять своих в беде, быть надежной опорой для страны".