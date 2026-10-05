Алексей Попов: «Тот факт, что 75 процентов площадей в области заняты сортами самарской селекции, говорит сам за себя»

Заместитель председателя правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в интервью рассказал о достижениях региональной науки в области селекции и семеноводства, мерах господдержки этой отрасли АПК, а также о работе одного из ведущих аграрных вузов Поволжья - Самарского ГАУ.
— Алексей Петрович, Самарская область традиционно является регионом с высокими селекционными достижениями в растениеводстве. Какие основные задачи сегодня стоят перед самарскими селекционерами?
— Если говорить в глобальном смысле, наш безусловный стратегический вектор — это достижение технологического суверенитета в семеноводстве с целевым показателем не менее 75 процентов доли отечественных семян к 2030 году. Это не просто создание российских сортов, а вывод их на уровень, сопоставимый с импортными аналогами по урожайности и технологичности. Мало вывести сорт — важно довести его до промышленных объемов: организовать первичное и элитное семеноводство, испытать в разных климатических зонах и убедить хозяйства перейти на новые сорта.
Самарская область имеет вековую историю селекции: научная работа здесь началась в 1912 году с открытием селекционного отдела на Безенчукской опытной станции и с самого начала велась в непростых условиях засушливого климата. Тогда ее основой были яровые зерновые культуры — мягкая и твердая пшеница, овес, ячмень, а также озимая рожь. Сегодня спектр культур значительно расширился: озимая мягкая пшеница, технические, масличные и кормовые культуры, яровая пшеница и ячмень. При этом базовое требование к сортам осталось прежним — засухоустойчивость.
Однако современное производство требует не просто выживаемости растений, а высокой продуктивности и качества сырья, пригодного для глубокой переработки. Поэтому задача селекционера сегодня — создавать сорта, которые гарантируют фермеру окупаемость вложений: если экономика на сорте не сходится, он останется только на бумаге.
— В новых сортах каких сельскохозяйственных культур Самарская область нуждается больше всего?
— Во-первых, озимый ячмень. Климат меняется, зимы становятся мягче, и озимый ячмень получает преимущество перед яровым. Нам нужны сорта с высокой зимостойкостью, которые к тому же имеют перспективы для пивоваренной отрасли.
Во-вторых, зернобобовые — нут и соя. Это культуры с высокой питательной ценностью и экспортным потенциалом. Если местная соя уже имеет высокий спрос, то линейки продуктивного нута с высоким содержанием белка до недавнего времени у нас просто не было.
В-третьих, масличный лен. Поволжский научно-исследовательский институт имени Константинова недавно создал три новых сорта, и один из них — Кинельский 22 — уже пошел в производство. Это только начало формирования пула качественного масличного сырья по ценам, которые не будут зависеть от импортных поставок.
— В какой степени регион обеспечивает себя семенным материалом? Семенами каких культур регион обеспечен в большей, а каких — в меньшей степени?
— По базовым культурам мы не просто закрываем внутренние потребности, но и выступаем донорами для всей страны. Семенами местной селекции засеивается более 75 процентов площадей под озимыми и яровыми зерновыми. Более того, самарские сорта яровой твердой пшеницы занимают сегодня более 70 процентов всех площадей под этой культурой в России. Полностью закрыта потребность по сое, льну, рапсу и горчице.
По другим позициям картина неоднородная. По доле отечественных семян в 2025 году — лишь около 36 процентов. Это и есть зона наибольшей зависимости от импорта, где открываются большие перспективы для работы по семенам картофеля, кукурузы, подсолнечника.
— Из каких источников хозяйства области получают недостающий семенной материал?
— Картина здесь разная по каждой группе культур. По озимой пшенице отечественные семена закрывают около 99 процентов потребности, и главные поставщики — Самарский НИИСХ, Поволжский НИИСС, компании "Сев-07", "Зерно Жизни", "Возрождение 98". Такая же почти полная самообеспеченность по яровой пшенице, ячменю и зернобобовым — здесь работают те же институты, "Агро Система", "Зерно Жизни" и научные центры других регионов.
По кукурузе основные внутренние поставщики — это Институт кукурузы из Ставрополя, Национальный центр зерна из Краснодара и южные ККЗ. Импорт идет преимущественно из Венгрии и Турции.
Что касается картофеля, то здесь мы делаем ставку тоже на внутренних игроков: ГК "Самарские овощи", "Агростар", "Молянов Агро Групп", КФХ Цирулева Е.П., а также привлекаем семенной материал из других регионов.
— Какие предприятия являются ведущими в регионе по развитию селекции в растениеводстве?
— Как я уже упоминал, научной селекцией в регионе занимаются уже более ста лет — системную работу начали опытные станции в поселке Безенчук в 1903 году и в Кинеле в 1933 году. Сегодня большая часть полевых культур области засевается сортами Самарского федерального исследовательского центра РАН, в который входят Самарский НИИСХ имени Тулайкова и Поволжский НИИСС имени Константинова — институты, выросшие из тех самых опытных станций. Их научные школы, опытные поля и лаборатории позволяют вести селекционный процесс на нужном уровне: в Государственном реестре селекционных достижений сегодня более 200 сортов их создания.
Отдельное направление — плодовые и ягодные культуры, которыми занимается ГБУ СО НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады".
Но самый важный тренд последних лет — приход в селекцию частного аграрного бизнеса через механизмы комплексных научно-технических проектов (КНТП). Государство возмещает до 50% затрат, и это дает результат. Например, компания "Агростар" за последние три года зарегистрировала в Госреестре два сорта картофеля — Джулия и Альва, в 2025 году передала на регистрацию Гелию и Скиф. Бизнес понимает, что собственная генетика — это вопрос выживания, и начинает инвестировать в нее напрямую, а не просто покупать готовое.
— Назовите, пожалуйста, несколько сортов самарской селекции, внесенных в Госреестр за последние пять лет.
— За пять лет в Госреестр включено более 40 сортов разных культур, из них 34 — разработки Самарского федерального исследовательского центра РАН. Из значимого стоит выделить озимую мягкую пшеницу Вертикаль, ценную по качеству зерна: вместе с уже распространенным сортом Вьюга она дает 7-8 тонн с гектара, устойчива к полеганию и хорошо отзывается на высокие технологии выращивания. Ячмень Квант подтвердил высокую зимостойкость в наших условиях и, я уверен, будет востребован производством.
По яровой твердой пшенице в реестр внесено шесть новых сортов безенчукской селекции, пригодных не только для макаронных изделий, но и для крупы. Допущены к производству семь сортов яровой мягкой пшеницы, три из них — сильные. Настоящей удачей считаю допуск льна масличного Кинельский 22: сейчас идет его усиленное размножение, и уже в 2027 году он должен появиться на производственных полях. Список можно продолжить сортами зернового сорго Вера и Еленушка, ярового ячменя Поволжский 49, Сарыч, Холзан — в ближайшие год-два именно они станут основой сортовых посевов области. Плюс уже упомянутые картофель Джулия, Альва, Гелия, Скиф и Юнисс-1 по программе КНТП 2.
— Какие сорта сейчас проходят государственные сортоиспытания и сколько это будет длиться?
— Сегодня испытание сорта идет одновременно по двум направлениям — оценка патентоспособности и оценка хозяйственной полезности для конкретных регионов возделывания. Обе процедуры занимают два года. Если сорт их выдерживает, оригинатор получает патентную охрану и право на семеноводство для распространения сорта в производстве. Система выстроена по международным правилам и учитывает интересы и авторов сортов, и тех, кто их будет использовать. Сейчас через эти испытания проходят более 30 сортов самарской селекции разных культур.
— Сколько сегодня в среднем длится создание нового сорта зерновых, зернобобовых, овощных, плодово-ягодных культур? За счет чего удается сокращать эти сроки?
— Требования производства к сортам растут, и сам процесс их создания остается наукоемким и относительно долгим. Если смотреть на сорта зерновых, кормовых и овощных культур предыдущих лет, их создание занимало не менее 12-15 лет. Сегодня накоплен большой массив знаний о генетической и молекулярной структуре наследственности, о генах и системах, отвечающих за конкретные признаки, и созданы маркеры для переноса этих генов — это делает новые сорта совершеннее и ускоряет процесс их создания.
Но это не отменяет прямой оценки растения в реальных, меняющихся условиях возделывания — только она позволяет отобрать сорта с нужным комплексом качеств. Реалистичный горизонт ускорения благодаря новым методам — 2-3 года, не больше. Это не значит, что производство ждет новые сорта по 10 лет: селекционный конвейер работает по всем культурам непрерывно, и каждый год появляются сорта, которые по ряду признаков превосходят предыдущие. Новые методы делают эти достижения конкурентоспособнее, но не заменяют времени, нужного природе.
Отдельное направление — плодовые и ягодные культуры, которыми занимается НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады". Здесь ситуация сложнее: создание нового сорта яблони до включения в Госреестр сегодня занимает 40-50 лет, косточковых культур — 25-30 лет, и такие сроки не удовлетворяют сегодня ни ученых, ни производство. Поэтому поставлена и решается задача сократить их: по семечковым — с 35 до 25 лет, по косточковым — с 30 до 20 лет, по ягодным кустарникам — с 25 до 18 лет, по землянике садовой — с 20 до 15 лет. Добиваются этого несколькими способами: перспективные гибридные сеянцы на ранней стадии сразу включают в первичное изучение и даже в госсортоиспытание; применяют молекулярно-генетическую идентификацию участков ДНК, связанных с нужными хозяйственными признаками, что позволяет отбирать сеянцы по ПЦР-маркерам, не дожидаясь фенотипического проявления признака; используют биотехнологии культур тканей и клеток in vitro, в частности культивирование незрелых гибридных зародышей для оздоровления посадочного материала; ведут работу с генетическими коллекциями и целенаправленным подбором родительских пар.
— Как вы можете охарактеризовать интерес самарских фермеров к культурам самарской селекции?
— Ежегодно мы проводим выездные мероприятия на опытные поля наших научных селекционных учреждений и хозяйств. Такие площадки закладываются и в государственных научных учреждениях, и в частных компаниях, с сортами разных оригинаторов — не только самарских, но и со всей страны. У производственников достаточно информации, чтобы делать осознанный выбор. На демонстрационных площадках новые сорта сравнивают с уже прошедшими многолетнюю проверку в производстве, и это показывает и преимущества, и слабые стороны новинок, в том числе и из других регионов.
Это честная конкуренция, в которой заметную роль играют стоимость семян и лицензии, затраты на транспортировку и другие практические факторы. И тот факт, что 75 процентов площадей в области заняты сортами самарской селекции, говорит сам за себя: наши селекционные учреждения ведут работу в правильном направлении и выигрывают конкуренцию по большинству позиций.
— Какие меры государственной поддержки региональных селекционеров вы могли бы отметить как ключевые?
— В 2022 году Минсельхоз России объявил конкурс на создание селекционных центров, по итогам которого в стране сформировано более 30 селекционно-семеноводческих центров. Грант на создание такого центра в Самарской области выиграл Самарский научный центр РАН.
Эти средства пошли на обновление материальной базы семеноводства, парка малогабаритной техники, приборов и оборудования ведущих научных коллективов. На них в Самарском НИИСХ построены лаборатории молекулярной биологии и биотехнологии, позволяющие вести селекцию на современном уровне, а часть денег направлена на стажировки молодых ученых в ведущих научных центрах страны. Хочу подчеркнуть: среди всех центров страны только самарский получил именно региональную поддержку — это принципиальное отличие.
В 2025 году Самарский научный центр РАН повторно выиграл грант правительства России на продолжение работы центра на ближайшие три года, и со своей стороны мы прорабатываем вопрос о его дальнейшей поддержке. Думаю, с завершением формирования этого центра регион получит эффективное семеноводство и конкурентоспособную селекцию на многие годы вперед.
— Помимо селекции, самарские ученые вносят вклад и в другие отрасли аграрной науки, и большую роль здесь играет Самарский государственный аграрный университет. По каким направлениям сегодня развивается наука в вузе?
— Самарский ГАУ — крупный образовательный и научный центр. В животноводстве ученые работают на стыке ветеринарии и биотехнологий — проводят клинические и доклинические испытания новых кормовых добавок и лекарственных средств, занимаются профилактикой и лечением акушерско-гинекологических и ортопедических заболеваний крупного рогатого скота, разрабатывают способы повышения молочной и мясной продуктивности коров.
В блоке агротехнологий ключевой ориентир — цифровизация, роботизация и ресурсосбережение. Университет внедряет точное земледелие: создает цифровые модели полей, использует беспилотники для мониторинга посевов и прогнозирования урожайности, применяет элементы искусственного интеллекта для анализа больших данных в растениеводстве. Параллельно ученые проектируют новые рабочие органы для почвообрабатывающей и посевной техники — это позволяет внедрять влаго- и энергосберегающие технологии, критически важные для засушливых условий Среднего Поволжья. Все эти разработки проходят реальные испытания на базе научно-производственного комплекса "Агротехнопарк" и затем идут в производство.
На данный момент в области селекции и семеноводства ученые университета ведут активную работу по получению безвирусного посадочного материала новых сортов картофеля и ежевики. В сфере биотехнологий планируется введение в культуру in vitro и микроклональное размножение одного из перспективных сортов пивоваренного хмеля. Также их деятельность охватывает традиционное ведение семеноводства зерновых и зернобобовых культур. Особое место занимает семеноводство картофеля с последующим выходом на товарное производство.
Университет вносит значимый практический вклад в развитие АПК области, предлагая аграриям передовые разработки, готовые к применению и нацеленные на технологический суверенитет страны и развитие агрокомплекса региона.
В рамках федерального проекта "Кадры в АПК" в составе нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" заключаются соглашения с сельхозтоваропроизводителями региона для решения конкретных производственных задач, причем 90% затрат по этим соглашениям субсидирует государство.
В ближайшей перспективе университет планирует подписать соглашения о сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими организациями страны, чтобы консолидировать усилия и материально-техническую базу для обеспечения продовольственной безопасности.
— Алексей Петрович, этот год для аграриев особенный — отмечается 60-летие праздника работников сельского хозяйства, чествования сельских тружеников. Какие пожелания и ключевые векторы развития вы обозначили бы для сельхозтоваропроизводителей региона?
— Прежде всего — поздравляю всех тружеников села с юбилейной датой! 60 лет — это не просто цифра, а признание того труда, который лежит в основе продовольственной безопасности нашей страны.
Что касается векторов развития, выделю три главных направления.
Первое — технологическое обновление и импортозамещение, в первую очередь в семеноводстве и селекции. Мы должны опираться на собственную научную и производственную базу.
Второе — грамотная экономика хозяйствования: не гонка за площадями, а разумный баланс затрат и урожайности, обоснованный выбор культур, сортов и гибридов под конкретные условия каждого поля.
Третье — кадры. Село живо, пока в нем работают люди, поэтому поддержка молодых специалистов и социальное развитие сельских территорий остаются для нас приоритетом.
Желаю всем аграриям стабильности, достойных урожаев и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами