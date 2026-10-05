Алексей Попов: «Тот факт, что 75 процентов площадей в области заняты сортами самарской селекции, говорит сам за себя»

Заместитель председателя правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в интервью рассказал о достижениях региональной науки в области селекции и семеноводства, мерах господдержки этой отрасли АПК, а также о работе одного из ведущих аграрных вузов Поволжья - Самарского ГАУ.

— Алексей Петрович, Самарская область традиционно является регионом с высокими селекционными достижениями в растениеводстве. Какие основные задачи сегодня стоят перед самарскими селекционерами?

— Если говорить в глобальном смысле, наш безусловный стратегический вектор — это достижение технологического суверенитета в семеноводстве с целевым показателем не менее 75 процентов доли отечественных семян к 2030 году. Это не просто создание российских сортов, а вывод их на уровень, сопоставимый с импортными аналогами по урожайности и технологичности. Мало вывести сорт — важно довести его до промышленных объемов: организовать первичное и элитное семеноводство, испытать в разных климатических зонах и убедить хозяйства перейти на новые сорта.

Самарская область имеет вековую историю селекции: научная работа здесь началась в 1912 году с открытием селекционного отдела на Безенчукской опытной станции и с самого начала велась в непростых условиях засушливого климата. Тогда ее основой были яровые зерновые культуры — мягкая и твердая пшеница, овес, ячмень, а также озимая рожь. Сегодня спектр культур значительно расширился: озимая мягкая пшеница, технические, масличные и кормовые культуры, яровая пшеница и ячмень. При этом базовое требование к сортам осталось прежним — засухоустойчивость.

Однако современное производство требует не просто выживаемости растений, а высокой продуктивности и качества сырья, пригодного для глубокой переработки. Поэтому задача селекционера сегодня — создавать сорта, которые гарантируют фермеру окупаемость вложений: если экономика на сорте не сходится, он останется только на бумаге.

— В новых сортах каких сельскохозяйственных культур Самарская область нуждается больше всего?

— Во-первых, озимый ячмень. Климат меняется, зимы становятся мягче, и озимый ячмень получает преимущество перед яровым. Нам нужны сорта с высокой зимостойкостью, которые к тому же имеют перспективы для пивоваренной отрасли.

Во-вторых, зернобобовые — нут и соя. Это культуры с высокой питательной ценностью и экспортным потенциалом. Если местная соя уже имеет высокий спрос, то линейки продуктивного нута с высоким содержанием белка до недавнего времени у нас просто не было.

В-третьих, масличный лен. Поволжский научно-исследовательский институт имени Константинова недавно создал три новых сорта, и один из них — Кинельский 22 — уже пошел в производство. Это только начало формирования пула качественного масличного сырья по ценам, которые не будут зависеть от импортных поставок.

— В какой степени регион обеспечивает себя семенным материалом? Семенами каких культур регион обеспечен в большей, а каких — в меньшей степени?

— По базовым культурам мы не просто закрываем внутренние потребности, но и выступаем донорами для всей страны. Семенами местной селекции засеивается более 75 процентов площадей под озимыми и яровыми зерновыми. Более того, самарские сорта яровой твердой пшеницы занимают сегодня более 70 процентов всех площадей под этой культурой в России. Полностью закрыта потребность по сое, льну, рапсу и горчице.

По другим позициям картина неоднородная. По доле отечественных семян в 2025 году — лишь около 36 процентов. Это и есть зона наибольшей зависимости от импорта, где открываются большие перспективы для работы по семенам картофеля, кукурузы, подсолнечника.

— Из каких источников хозяйства области получают недостающий семенной материал?

— Картина здесь разная по каждой группе культур. По озимой пшенице отечественные семена закрывают около 99 процентов потребности, и главные поставщики — Самарский НИИСХ, Поволжский НИИСС, компании "Сев-07", "Зерно Жизни", "Возрождение 98". Такая же почти полная самообеспеченность по яровой пшенице, ячменю и зернобобовым — здесь работают те же институты, "Агро Система", "Зерно Жизни" и научные центры других регионов.

По кукурузе основные внутренние поставщики — это Институт кукурузы из Ставрополя, Национальный центр зерна из Краснодара и южные ККЗ. Импорт идет преимущественно из Венгрии и Турции.

Что касается картофеля, то здесь мы делаем ставку тоже на внутренних игроков: ГК "Самарские овощи", "Агростар", "Молянов Агро Групп", КФХ Цирулева Е.П., а также привлекаем семенной материал из других регионов.

— Какие предприятия являются ведущими в регионе по развитию селекции в растениеводстве?

— Как я уже упоминал, научной селекцией в регионе занимаются уже более ста лет — системную работу начали опытные станции в поселке Безенчук в 1903 году и в Кинеле в 1933 году. Сегодня большая часть полевых культур области засевается сортами Самарского федерального исследовательского центра РАН, в который входят Самарский НИИСХ имени Тулайкова и Поволжский НИИСС имени Константинова — институты, выросшие из тех самых опытных станций. Их научные школы, опытные поля и лаборатории позволяют вести селекционный процесс на нужном уровне: в Государственном реестре селекционных достижений сегодня более 200 сортов их создания.

Отдельное направление — плодовые и ягодные культуры, которыми занимается ГБУ СО НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады".

Но самый важный тренд последних лет — приход в селекцию частного аграрного бизнеса через механизмы комплексных научно-технических проектов (КНТП). Государство возмещает до 50% затрат, и это дает результат. Например, компания "Агростар" за последние три года зарегистрировала в Госреестре два сорта картофеля — Джулия и Альва, в 2025 году передала на регистрацию Гелию и Скиф. Бизнес понимает, что собственная генетика — это вопрос выживания, и начинает инвестировать в нее напрямую, а не просто покупать готовое.

— Назовите, пожалуйста, несколько сортов самарской селекции, внесенных в Госреестр за последние пять лет.

— За пять лет в Госреестр включено более 40 сортов разных культур, из них 34 — разработки Самарского федерального исследовательского центра РАН. Из значимого стоит выделить озимую мягкую пшеницу Вертикаль, ценную по качеству зерна: вместе с уже распространенным сортом Вьюга она дает 7-8 тонн с гектара, устойчива к полеганию и хорошо отзывается на высокие технологии выращивания. Ячмень Квант подтвердил высокую зимостойкость в наших условиях и, я уверен, будет востребован производством.

По яровой твердой пшенице в реестр внесено шесть новых сортов безенчукской селекции, пригодных не только для макаронных изделий, но и для крупы. Допущены к производству семь сортов яровой мягкой пшеницы, три из них — сильные. Настоящей удачей считаю допуск льна масличного Кинельский 22: сейчас идет его усиленное размножение, и уже в 2027 году он должен появиться на производственных полях. Список можно продолжить сортами зернового сорго Вера и Еленушка, ярового ячменя Поволжский 49, Сарыч, Холзан — в ближайшие год-два именно они станут основой сортовых посевов области. Плюс уже упомянутые картофель Джулия, Альва, Гелия, Скиф и Юнисс-1 по программе КНТП 2.

— Какие сорта сейчас проходят государственные сортоиспытания и сколько это будет длиться?

— Сегодня испытание сорта идет одновременно по двум направлениям — оценка патентоспособности и оценка хозяйственной полезности для конкретных регионов возделывания. Обе процедуры занимают два года. Если сорт их выдерживает, оригинатор получает патентную охрану и право на семеноводство для распространения сорта в производстве. Система выстроена по международным правилам и учитывает интересы и авторов сортов, и тех, кто их будет использовать. Сейчас через эти испытания проходят более 30 сортов самарской селекции разных культур.

— Сколько сегодня в среднем длится создание нового сорта зерновых, зернобобовых, овощных, плодово-ягодных культур? За счет чего удается сокращать эти сроки?

— Требования производства к сортам растут, и сам процесс их создания остается наукоемким и относительно долгим. Если смотреть на сорта зерновых, кормовых и овощных культур предыдущих лет, их создание занимало не менее 12-15 лет. Сегодня накоплен большой массив знаний о генетической и молекулярной структуре наследственности, о генах и системах, отвечающих за конкретные признаки, и созданы маркеры для переноса этих генов — это делает новые сорта совершеннее и ускоряет процесс их создания.

Но это не отменяет прямой оценки растения в реальных, меняющихся условиях возделывания — только она позволяет отобрать сорта с нужным комплексом качеств. Реалистичный горизонт ускорения благодаря новым методам — 2-3 года, не больше. Это не значит, что производство ждет новые сорта по 10 лет: селекционный конвейер работает по всем культурам непрерывно, и каждый год появляются сорта, которые по ряду признаков превосходят предыдущие. Новые методы делают эти достижения конкурентоспособнее, но не заменяют времени, нужного природе.

Отдельное направление — плодовые и ягодные культуры, которыми занимается НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады". Здесь ситуация сложнее: создание нового сорта яблони до включения в Госреестр сегодня занимает 40-50 лет, косточковых культур — 25-30 лет, и такие сроки не удовлетворяют сегодня ни ученых, ни производство. Поэтому поставлена и решается задача сократить их: по семечковым — с 35 до 25 лет, по косточковым — с 30 до 20 лет, по ягодным кустарникам — с 25 до 18 лет, по землянике садовой — с 20 до 15 лет. Добиваются этого несколькими способами: перспективные гибридные сеянцы на ранней стадии сразу включают в первичное изучение и даже в госсортоиспытание; применяют молекулярно-генетическую идентификацию участков ДНК, связанных с нужными хозяйственными признаками, что позволяет отбирать сеянцы по ПЦР-маркерам, не дожидаясь фенотипического проявления признака; используют биотехнологии культур тканей и клеток in vitro, в частности культивирование незрелых гибридных зародышей для оздоровления посадочного материала; ведут работу с генетическими коллекциями и целенаправленным подбором родительских пар.

— Как вы можете охарактеризовать интерес самарских фермеров к культурам самарской селекции?

— Ежегодно мы проводим выездные мероприятия на опытные поля наших научных селекционных учреждений и хозяйств. Такие площадки закладываются и в государственных научных учреждениях, и в частных компаниях, с сортами разных оригинаторов — не только самарских, но и со всей страны. У производственников достаточно информации, чтобы делать осознанный выбор. На демонстрационных площадках новые сорта сравнивают с уже прошедшими многолетнюю проверку в производстве, и это показывает и преимущества, и слабые стороны новинок, в том числе и из других регионов.

Это честная конкуренция, в которой заметную роль играют стоимость семян и лицензии, затраты на транспортировку и другие практические факторы. И тот факт, что 75 процентов площадей в области заняты сортами самарской селекции, говорит сам за себя: наши селекционные учреждения ведут работу в правильном направлении и выигрывают конкуренцию по большинству позиций.

— Какие меры государственной поддержки региональных селекционеров вы могли бы отметить как ключевые?

— В 2022 году Минсельхоз России объявил конкурс на создание селекционных центров, по итогам которого в стране сформировано более 30 селекционно-семеноводческих центров. Грант на создание такого центра в Самарской области выиграл Самарский научный центр РАН.

Эти средства пошли на обновление материальной базы семеноводства, парка малогабаритной техники, приборов и оборудования ведущих научных коллективов. На них в Самарском НИИСХ построены лаборатории молекулярной биологии и биотехнологии, позволяющие вести селекцию на современном уровне, а часть денег направлена на стажировки молодых ученых в ведущих научных центрах страны. Хочу подчеркнуть: среди всех центров страны только самарский получил именно региональную поддержку — это принципиальное отличие.

В 2025 году Самарский научный центр РАН повторно выиграл грант правительства России на продолжение работы центра на ближайшие три года, и со своей стороны мы прорабатываем вопрос о его дальнейшей поддержке. Думаю, с завершением формирования этого центра регион получит эффективное семеноводство и конкурентоспособную селекцию на многие годы вперед.

— Помимо селекции, самарские ученые вносят вклад и в другие отрасли аграрной науки, и большую роль здесь играет Самарский государственный аграрный университет. По каким направлениям сегодня развивается наука в вузе?

— Самарский ГАУ — крупный образовательный и научный центр. В животноводстве ученые работают на стыке ветеринарии и биотехнологий — проводят клинические и доклинические испытания новых кормовых добавок и лекарственных средств, занимаются профилактикой и лечением акушерско-гинекологических и ортопедических заболеваний крупного рогатого скота, разрабатывают способы повышения молочной и мясной продуктивности коров.

В блоке агротехнологий ключевой ориентир — цифровизация, роботизация и ресурсосбережение. Университет внедряет точное земледелие: создает цифровые модели полей, использует беспилотники для мониторинга посевов и прогнозирования урожайности, применяет элементы искусственного интеллекта для анализа больших данных в растениеводстве. Параллельно ученые проектируют новые рабочие органы для почвообрабатывающей и посевной техники — это позволяет внедрять влаго- и энергосберегающие технологии, критически важные для засушливых условий Среднего Поволжья. Все эти разработки проходят реальные испытания на базе научно-производственного комплекса "Агротехнопарк" и затем идут в производство.

На данный момент в области селекции и семеноводства ученые университета ведут активную работу по получению безвирусного посадочного материала новых сортов картофеля и ежевики. В сфере биотехнологий планируется введение в культуру in vitro и микроклональное размножение одного из перспективных сортов пивоваренного хмеля. Также их деятельность охватывает традиционное ведение семеноводства зерновых и зернобобовых культур. Особое место занимает семеноводство картофеля с последующим выходом на товарное производство.

Университет вносит значимый практический вклад в развитие АПК области, предлагая аграриям передовые разработки, готовые к применению и нацеленные на технологический суверенитет страны и развитие агрокомплекса региона.

В рамках федерального проекта "Кадры в АПК" в составе нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" заключаются соглашения с сельхозтоваропроизводителями региона для решения конкретных производственных задач, причем 90% затрат по этим соглашениям субсидирует государство.

В ближайшей перспективе университет планирует подписать соглашения о сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими организациями страны, чтобы консолидировать усилия и материально-техническую базу для обеспечения продовольственной безопасности.

— Алексей Петрович, этот год для аграриев особенный — отмечается 60-летие праздника работников сельского хозяйства, чествования сельских тружеников. Какие пожелания и ключевые векторы развития вы обозначили бы для сельхозтоваропроизводителей региона?

— Прежде всего — поздравляю всех тружеников села с юбилейной датой! 60 лет — это не просто цифра, а признание того труда, который лежит в основе продовольственной безопасности нашей страны.

Что касается векторов развития, выделю три главных направления.

Первое — технологическое обновление и импортозамещение, в первую очередь в семеноводстве и селекции. Мы должны опираться на собственную научную и производственную базу.

Второе — грамотная экономика хозяйствования: не гонка за площадями, а разумный баланс затрат и урожайности, обоснованный выбор культур, сортов и гибридов под конкретные условия каждого поля.

Третье — кадры. Село живо, пока в нем работают люди, поэтому поддержка молодых специалистов и социальное развитие сельских территорий остаются для нас приоритетом.

Желаю всем аграриям стабильности, достойных урожаев и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!