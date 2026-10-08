Спецпроект "АПК и пищепром. Самарская область" стал информпартнером всероссийский выставки "Золотая осень"

Масштабный форум, посвященный достижениям сельского хозяйства России, проходит в эти дни в Москве, на площадке "Тимирязев центра".

В этом году выставка посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса. В основе — три научно-технологических проекта Минсельхоза России: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический.



В рамках деловой программы состоится свыше 60 круглых столов, сессий и других мероприятий. Представители власти, отраслевого, научного и бизнес-сообществ обсудят вопросы научно-технологического обеспечения продовольственной безопасности, внедрения цифровых решений, подготовки кадров для отрасли и другие актуальные темы. Центральным событием станет Пленарное заседание "Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста".



Основная экспозиция по традиции продемонстрирует достижения регионов, производителей сельхозтехники и оборудования. В павильоне "Животноводство и племенное дело" можно увидеть лучшие породы лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, птицы и пушных зверей.



Впервые представлена научно-популярная зона "Погружение в агро", которая познакомит гостей с современным сельским хозяйством. Зона "Растим" посвящена передовому растениеводству: здесь рассказывают, как селекция и генетика, агродроны и роботизированные теплицы помогают развивать АПК. В зоне "Заботимся" посетители изучают 3D-анатомию животных и генетику, знакомятся с роботизированным доением и цифровыми симуляторами, а также узнают, как технологии помогают сохранять здоровье животных. Зона "Кормим" с помощью интерактивной карты агроэкспорта и умных роботов-манипуляторов рассказывает о производстве качественной продукции и обеспечении продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других государств.



Также организован молодежный трек "Новая аграрная культура", который познакомит юных гостей с современными профессиями и карьерными возможностями в отрасли. Программа включает мастер-классы, агроквизы, викторины, VR-экскурсии и интерактивы. Запланированы встречи с блогерами, экспертами и представителями агрокомпаний.



На фермерской ярмарке гости могут попробовать продукцию отечественных производителей из разных регионов: более 30 хозяйств привезли мясные и молочные продукты, сыры, бакалею, мёд, дикоросы и многое другое. Кроме того, будут организованы винные дегустации.

Спецпроект портала "Волга Ньюс" "АПК и пищепром. Самарская область" стал информационным партнером мероприятия.

Новый выпуск вышел из печати в преддверии выставки. В нем — материалы по ключевым направлениям развития отрасли в 63 регионе и не только.

Почитать статьи и интервью можно и в электронной версии спецпроекта.