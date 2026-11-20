В Самарской области идет конкурс детского рисунка "Я рисую маму!", на который принимаются работы о самом близком человеке, о тепле материнских рук и о семье. Организатор — ГАУ СО "Медиаагентство "Самара 450" при поддержке правительства Самарской области. Работы принимаются до 25 ноября 2026 года, после чего приступит к работе жюри. Награждение победителей и вручение призов пройдет в начале декабря.
Конкурс задуман для того, чтобы сохранять семейные и традиционные ценности, развивать институт семьи и приобщать детей и подростков к художественному творчеству, а еще чтобы каждый ребенок мог рассказать о маме языком красок: без шаблонов и общих слов.
На конкурс принимаются детские рисунки и плакаты о материнстве и семье. Темы для вдохновения — "Портрет мамы", "Вместе с мамой", "Мамина профессия", "Мама — гордость нашей семьи", "Хобби моей мамы". Рисовать можно на любом материале (ватмане, картоне, холсте) и в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки). Один ребенок может представить не более трех работ.
Участники делятся на три возрастные группы: 6–8 лет, 9–12 лет и 13–17 лет. Жюри оценит соответствие работы теме, художественное мастерство и оригинальность замысла.
Чтобы участвовать, нужно отсканировать или сфотографировать рисунок и отправить его в формате JPG на электронный адрес: art@450media.ru. В письме обязательно указать имя и возраст автора, место проживания (Самарская область), название работы, а также имя родителя (законного представителя) и его контактный телефон. Тема письма — "Я РИСУЮ МАМУ!". Важное условие: обработка изображений художественными и техническими редакторами запрещена — рисунок должен быть настоящим, живым, без цифровых "дорисовок".
Победителей определит жюри в каждой возрастной группе. Итоги опубликуют на сайте 450media.ru. Лучшие работы попадут в тематические видеоролики и выйдут в эфир телеканала "450" (СМИ "Самарское губернское телевидение"), а также будут размещены в социальных сетях.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...