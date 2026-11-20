В Самарской области идет конкурс детского рисунка "Я рисую маму!", на который принимаются работы о самом близком человеке, о тепле материнских рук и о семье. Организатор — ГАУ СО "Медиаагентство "Самара 450" при поддержке правительства Самарской области. Работы принимаются до 25 ноября 2026 года, после чего приступит к работе жюри. Награждение победителей и вручение призов пройдет в начале декабря.

Конкурс задуман для того, чтобы сохранять семейные и традиционные ценности, развивать институт семьи и приобщать детей и подростков к художественному творчеству, а еще чтобы каждый ребенок мог рассказать о маме языком красок: без шаблонов и общих слов.

На конкурс принимаются детские рисунки и плакаты о материнстве и семье. Темы для вдохновения — "Портрет мамы", "Вместе с мамой", "Мамина профессия", "Мама — гордость нашей семьи", "Хобби моей мамы". Рисовать можно на любом материале (ватмане, картоне, холсте) и в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки). Один ребенок может представить не более трех работ.

Участники делятся на три возрастные группы: 6–8 лет, 9–12 лет и 13–17 лет. Жюри оценит соответствие работы теме, художественное мастерство и оригинальность замысла.

Чтобы участвовать, нужно отсканировать или сфотографировать рисунок и отправить его в формате JPG на электронный адрес: art@450media.ru. В письме обязательно указать имя и возраст автора, место проживания (Самарская область), название работы, а также имя родителя (законного представителя) и его контактный телефон. Тема письма — "Я РИСУЮ МАМУ!". Важное условие: обработка изображений художественными и техническими редакторами запрещена — рисунок должен быть настоящим, живым, без цифровых "дорисовок".

Победителей определит жюри в каждой возрастной группе. Итоги опубликуют на сайте 450media.ru. Лучшие работы попадут в тематические видеоролики и выйдут в эфир телеканала "450" (СМИ "Самарское губернское телевидение"), а также будут размещены в социальных сетях.