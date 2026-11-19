Новые благоустроенные общественные пространства благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" появились в Кошкинском районе Самарской области. Работы выполнены по инициативе самих жителей и при софинансировании из областного и местного бюджетов.

Фото: минсельхозпрод СО

В деревне Белоозерная благоустроена территория сельского дома культуры. Проект был заявлен администрацией сельского поселения Четыровка на софинансирование в 2026 году по инициативе жителей. Теперь пространство у ДК и памятника участникам Великой Отечественной войны — это современная зона отдыха и место сохранения исторической памяти.

Общая стоимость проекта составила почти 2 млн рублей. Территория, прилегающая к сельскому дому культуры и памятнику участникам Великой Отечественной войны, преобразилась: здесь появились пешеходные дорожки из тротуарной брусчатки с бортовыми камнями, парковое освещение с использованием энергосберегающих технологий, а также малые архитектурные формы — скамейки с навесами и урны. Центральным элементом композиции стал арт-объект — мини-часовня с памятной стелой в честь Казанской иконы Божией Матери.

Жители Белоозерной приняли активное участие в судьбе проекта. Сегодня обновленное пространство у дома культуры — это не просто зона отдыха, а место, где встречаются поколения, хранится память о подвигах земляков и формируются нравственные ориентиры для молодежи.

"Изначально на месте сегодняшней благоустроенной территории было чистое поле. Пару лет назад стали предпринимать первые шаги — огородили пространство, посадили первые саженцы деревьев. В этом году инициатива жителей деревни Белоозерная наконец-то была воплощена в жизнь. Работы начались в мае и были завершены к концу лета. Получилось все очень красиво. Теперь у жителей Белоозерной есть достойное место, чтобы собираться вместе, отдыхать и вспоминать подвиги советских героев", — отмечает Алексей Чумаков, глава сельского поселения Четыровка.

В сельском поселении Старое Максимкино Кошкинского района также продолжается работа по повышению комфорта и безопасности сельских территорий. Здесь благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" появился новый тротуар по улице Школьной.

Общая стоимость работ составила около 1,5 млн рублей. После укладки всех слоев дорожной одежды были установлены бордюрные камни, выполнено озеленение. Реализация проекта позволила создать комфортные и безопасные условия для жителей села, улучшить внешний облик населенного пункта и обеспечить удобное передвижение пешеходов в любое время года.

Улица Школьная — одна из ключевых в селе, и появление здесь благоустроенного тротуара стало важным шагом в создании современной и безопасной сельской инфраструктуры.

Напомним, что в Самарской области меры по повышению качества жизни жителей сельских территорий реализуются в рамках национальных проектов и государственных программ, в том числе госпрограммы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов. В настоящее время в Единый перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации включены 33 населенных пункта региона. Работа ведется в соответствии с поручением Президента страны Владимира Путина и находится на контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ключевая цель — создать на селе современную инфраструктуру и комфортные условия для жизни, работы и развития семей.