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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области изучат запросы молодежи для создания более комфортных общественных пространств

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область запускает социологический опрос в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его главная задача - выяснить, какие форматы досуга и элементы инфраструктуры наиболее востребованы у подростков и молодежи, чтобы сделать общественные территории более актуальными.

Фото: предоставлено компанией "БЕРСО"

Поскольку подростки и молодежь - одни из самых активных посетителей зон отдыха, исследование поможет определить, как именно они используют эти территории. Полученные сведения лягут в основу проектов по благоустройству новых объектов и позволят сохранить высокий уровень комфорта городской среды.

Принять участие в анкетировании можно до 30 декабря 2026 года по ссылке. Анкета содержит вопросы о частоте и целях посещения общественных пространств, о предпочтительном формате досуга, а также о том, какие изменения в инфраструктуре хотели бы видеть молодые люди.

Масштабная работа по преображению региона уже принесла заметные результаты. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области обновлено свыше 1000 общественных пространств и более 1900 дворов. В 2026 г. будет проведено благоустройство еще 131 общественного пространства и 102 дворовых территорий. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале Госуслуг в 2025 году.

Сбор мнений и пожеланий поможет выстроить диалог с молодыми пользователями общественных территорий и с учетом их потребностей скорректировать планы развития, а также станет эффективной мерой профилактики вандализма.

Гид потребителя

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