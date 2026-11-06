В Самарской области изучат запросы молодежи для создания более комфортных общественных пространств

Самарская область запускает социологический опрос в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его главная задача - выяснить, какие форматы досуга и элементы инфраструктуры наиболее востребованы у подростков и молодежи, чтобы сделать общественные территории более актуальными.
Поскольку подростки и молодежь - одни из самых активных посетителей зон отдыха, исследование поможет определить, как именно они используют эти территории. Полученные сведения лягут в основу проектов по благоустройству новых объектов и позволят сохранить высокий уровень комфорта городской среды.
Принять участие в анкетировании можно до 30 декабря 2026 года по ссылке. Анкета содержит вопросы о частоте и целях посещения общественных пространств, о предпочтительном формате досуга, а также о том, какие изменения в инфраструктуре хотели бы видеть молодые люди.
Масштабная работа по преображению региона уже принесла заметные результаты. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области обновлено свыше 1000 общественных пространств и более 1900 дворов. В 2026 г. будет проведено благоустройство еще 131 общественного пространства и 102 дворовых территорий. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале Госуслуг в 2025 году.
Сбор мнений и пожеланий поможет выстроить диалог с молодыми пользователями общественных территорий и с учетом их потребностей скорректировать планы развития, а также станет эффективной мерой профилактики вандализма.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.