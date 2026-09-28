В Тольятти построят снегоплавильную станцию

В Тольятти появится снегоплавильная станция, на которую зимой будут свозить снег, убранный с дорог и тротуаров. Информация о проекте была озвучена в понедельник, 28 сентября, на оперативном совещании правительства Самарской области.
Глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что станцию планируется построить на очистных сооружениях Комсомольского района. Она позволит сократить затраты на вывоз снега. Планируется, что проектирование станции будет завершено весной 2027 года.
Губернатор Вячеслав Федорищев призывал другие муниципалитеты взять подобный опыт на вооружение.
Напомним, ранее снегоплавильную станцию планировали построить в Самаре. В октябре 2017 г. директор ООО "СПК" Александр Эстрин заключил с администрацией города концессионное соглашение и обязался за свой счет в течение шести месяцев создать снегоплавильную станцию с локальными очистными сооружениями. Однако объект так и не появился, а Эстрин был признан виновным в мошенничестве и отправился в колонию.
В начале этого года стало известно, что власти Самары вновь обсуждают идею строительства снегоплавильной станции.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.