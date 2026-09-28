В Тольятти построят снегоплавильную станцию

В Тольятти появится снегоплавильная станция, на которую зимой будут свозить снег, убранный с дорог и тротуаров. Информация о проекте была озвучена в понедельник, 28 сентября, на оперативном совещании правительства Самарской области.

Глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что станцию планируется построить на очистных сооружениях Комсомольского района. Она позволит сократить затраты на вывоз снега. Планируется, что проектирование станции будет завершено весной 2027 года.

Губернатор Вячеслав Федорищев призывал другие муниципалитеты взять подобный опыт на вооружение.

Напомним, ранее снегоплавильную станцию планировали построить в Самаре. В октябре 2017 г. директор ООО "СПК" Александр Эстрин заключил с администрацией города концессионное соглашение и обязался за свой счет в течение шести месяцев создать снегоплавильную станцию с локальными очистными сооружениями. Однако объект так и не появился, а Эстрин был признан виновным в мошенничестве и отправился в колонию.

В начале этого года стало известно, что власти Самары вновь обсуждают идею строительства снегоплавильной станции.