Жители аварийного дома в Ленинском районе Самары получат новое жилье

Жители Ленинского района Самары, проживавшие в аварийном доме на ул. Арцыбушевской, смогут получить благоустроенное жилье, сообщили в региональной прокуратуре.
Люди занимали жилые помещения по договору социального найма с 1976 года. Многоквартирный дом, в котором они живут, признан аварийным и подлежащим реконструкции. При этом здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. По жилищному законодательству занимаемые жильцами помещения подлежали замене.
Дом включен в адресную программу Самарской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, однако долгое время меры по предоставлению людям нового жилья не принимались.
После того как прокуратура Ленинского района Самары провела проверку и направила в суд исковое заявление, суд обязал ответственные органы предоставить жителям благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Исполнение судебного решения находится на контроле.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.