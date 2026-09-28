Жители аварийного дома в Ленинском районе Самары получат новое жилье

Жители Ленинского района Самары, проживавшие в аварийном доме на ул. Арцыбушевской, смогут получить благоустроенное жилье, сообщили в региональной прокуратуре.

Люди занимали жилые помещения по договору социального найма с 1976 года. Многоквартирный дом, в котором они живут, признан аварийным и подлежащим реконструкции. При этом здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. По жилищному законодательству занимаемые жильцами помещения подлежали замене.

Дом включен в адресную программу Самарской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, однако долгое время меры по предоставлению людям нового жилья не принимались.

После того как прокуратура Ленинского района Самары провела проверку и направила в суд исковое заявление, суд обязал ответственные органы предоставить жителям благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Исполнение судебного решения находится на контроле.